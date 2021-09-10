Переможці "Євробачення" Måneskin з'явилися в рекламі Gucci: перші кадри

Італійські рокери часто виступають на сцені в костюмах, які руйнують уявлення про гендер. Саме це і привернуло в них креативного директора будинку Gucci Алессандро Мікеле.

Переможці останнього "Євробачення", італійські рокери з групи Måneskin знялися в рекламній кампанії Gucci Aria, причому для участі в ній музикантів обрав особисто креативний директор будинку Gucci Алессандро Мікеле. Перші знімки з участю музикантів уже з'явилися як на офіційній сторінці бренду в Instagram, так і в акаунті колективу.

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Måneskin не випадково обрали для реклами нової колекції. Гурт відомий тим, що носить на сцені ексцентричний одяг, змінює гендерні аспекти. І саме цим відомий італійський будинок моди, який намагається робити акцент на одязі "для всіх".

Даміано, Вікторія, Ітан і Томас позують в яскравих образах, що враховують чоловічі кроп-топи, прозорі сорочки, блузи з пір'ям, яскраві піджаки, шкіряні штани, блузи з бантом. Також на одному з музикантів можна помітити портупею, яка красується в нього на грудях.

Останню колекцію модні критики вже назвали "новою ерою Gucci". Мікеле запустив цю лінійку на початку року, щоб відсвяткувати 100-річчя модного бренду.

Група Måneskin виграла конкурс "Євробачення 2021" у Роттердамі з піснею Zitti e Buoni, яка стала світовим хітом. Цьогоріч група планує випустити новий альбом.

Раніше ми писали про те, що італійська рок-група прилетіла в Москву. Один з учасників бенду станцював під пісню української групи, яка була конкурентами італійців на конкурсі.