Переможці Євробачення 2021 Måneskin запалювали в Москві під українську пісню

Гітарист групи Томас Реджі станцював у лімузині під композицію "Шум".

Переможці музичного конкурсу "Євробачення 2021" італійська група Måneskin прилетіла в російську столицю, де зустрілася з фанатами, а також дала кілька закритих концертів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Фан-зустріч пройшла в парку Горького на майданчику Плюс Дачі. Знаменита четвірка відповіла на запитання шанувальників, а також поділилася цікавими моментами про себе і своїх колег. Наприклад, присутні дізналися, що бас-гітаристку колективу Вікторію Де Анжеліс колеги називають чоловічим ім'ям Вінченцо, а Даміано Давида — Демсі.

Сам соліст зізнався, що при заселенні в готелях використовує ім'я Даніель Дестіні. За його словами, воно звучить, як "щось із порноіндустрії". У свою чергу, інші музиканти розповіли гостям, що у Даміано є одна слабкість — він дуже любить розгадувати кросворди, і робить це навіть в очікуванні виходу на сцену, сидячи в гримерці.

Під час візиту в Москву група дала закритий концерт в ДУМі, а фронтмен колективу з'явився на сцені в жіночому костюмі, що складається з жакета, жилета і спідниці в складку.

Одним із найцікавіших моментів, про який не особливо відомо широкому загалу, Måneskin поділилися в сторіз свого Instagram. На відео, знятому, швидше за все, в салоні лімузина, гітарист колективу Томас Раджі хвацько витанцьовував під пісню українського колективу Go_A "Шум". Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Культурна пральня".

Як відомо, композиція, з якою українці поїхали на міжнародний конкурс, викликала фурор, і їй пророкували перші місця. В результаті група отримала 97 балів від журі і 267 балів від глядачів, зайнявши 5 місце. Крім того, виступ Go_A потрапив у топ-10 за переглядами на YouTube.