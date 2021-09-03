Победители Евровидения 2021 Måneskin зажигали в Москве под украинскую песню

Гитарист группы Томас Реджи станцевал в лимузине под композицию "Шум".

Победители музыкального конкурса "Евровидение 2021" итальянская группа Måneskin прилетела в российскую столицу, где встретилась с фанатами, а также дала несколько закрытых концертов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фан-встреча прошла в парке Горького на площадке Плюс Дачи. Знаменитая четверка ответила на вопросы поклонников, а также поделилась интересными моментами о себе и своих коллегах. Например, присутствующие узнали, что бас-гитаристку коллектива Викторию Де Анжелис коллеги называют мужским именем Винченцо, а Дамиано Давида – Дэмси.

Сам солист признался, что при заселении в гостиницах использует имя Даниэль Дестини. По его словам, оно звучит, как "что-то из порноиндустрии". В свою очередь, другие музыканты рассказали гостям, что у Дамиано есть одна большая слабость – он очень любит разгадывать кроссворды, и делает это даже в ожидании выхода на сцену, сидя в гримерке.

Во время визита в Москву группа дала закрытый концерт в ГУМе, а фронтмен коллектива появился на сцене в женском костюме, состоящем из жакета, жилета и юбки в складку.

Одним из самых интересных моментов, о котором не особо известно широкой публике, Måneskin поделились в сториз своего Instagram. На видео, снятом, скорее всего, в салоне лимузина, гитарист коллектива Томас Раджи лихо отплясывал под песню украинского коллектива Go_A "Шум". Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал "Культурная прачечная".

Как известно, композиция, с которой украинцы поехали на международный конкурс, произвела фурор, и ей прочили первые места. В результате группа получила 97 баллов от жюри и 267 баллов от зрителей, заняв 5 место. Кроме того, выступление Go_A попало в топ-10 по просмотрам на YouTube.