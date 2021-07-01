Выступление Go_A "Шум" попало в ТОП-10 по просмотрам на YouTube (видео)

Украинцев в рейтинге опережают только победители "Евровидения-2021" Måneskin, покорившие Европу песней "Zitti E Buoni".

Выступление украинской группы Go_A на "Евровидении-2021" с композицией "Шум" второй месяц подряд попадает в ТОП-10 по просмотрам на Youtube.

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Как известно, каждый месяц Европейский вещательный союз подбивает результаты и публикует самые просматриваемые видеоролики с выступлениями на конкурсе "Евровидение".

Второй месяц подряд украинская группа Go_A с песней "Шум" держится в ТОП-10 лучших выступлений по итогам конкурса "Евровидение" и по просмотрам на платформе Youtube. В июне музыканты из Украины заняли второе место в рейтинге.

В ТОП-10 группу Go_A опережают только победители "Евровидения-2021" Måneskin, покорившие Европу песней "Zitti E Buoni". Примечательно, что в рейтинг лучших выступлений также попали Александр Рыбак с композицией Fairytale, представлявший Норвегию в 2009 году, и исполнительница Manizha с песней "Russian woman".

ТОП-10 лучших выступлений на "Евровидении" за июнь 2021 выглядит следующим образом:

1. Måneskin — Zitti E Buoni (Италия, 2021)

2. Go_A — Shum (Украина, 2021)

3. Efendi — Mata Hari (Азербайджан, 2021)

4. Alexander Rybak — Fairytale (Норвегия, 2009)

5. Hurricane — Loco Loco (Сербия, 2021)

6. Manizha — Russian Woman (Россия, 2021)

7. Barbara Pravi — Voilà (Франция, 2021)

8. Blind Channel — Dark Side (Финляндия, 2021)

9. Little Big — Uno (Россия, 2020)

10. Daði og Gagnamagnið — 10 Years (Исландия, 2021).

[ + – ] ТОП-10 лучших выступлений на "Евровидении"

Ранее Фокус сообщал, что песня Go_A "Шум" опередила Måneskin в топе Spotify. Так, композиция украинской группы Go_A "Шум" вышла на второе место в чарте 50 Viral Spotify в США, а песня Måneskin "Zitti e Buoni" оказалась на шестом месте.

Также Фокус рассказывал, что песня Go_A "Шум" попала в американский чарт Billboard. Композиция наших музыкантов заняла 27 место в категории "Hot Dance\ Electronic Songs" и 12 место в той же категории, но по уровню продаж в цифровом формате.