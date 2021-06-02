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"Впервые для украиноязычной музыки": песня "Шум" попала в американский чарт Billboard (фото)

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go_A в рейтинге
Фото: Лига

Композиция заняла 27 место в категории "Hot Dance\ Electronic Songs" и 12 место в той же категории, но по уровню цифровых продаж.

Песня Шум группы Go_A впервые попала в американский чарт Billboard Global. Об этом сообщается на сайте рейтинга.

Исполнители попали в ТОП-100 самых популярных песен во всем мире. Рейтинг основывается на количестве цифровых продаж и онлайн-трансляций музыкальных композиций. Go_A выступали с песней Шум на Евровидении-2021, в чарте они заняли 80 место.

Это первая полностью на украинском композиция, которой удалось попасть в американский рейтинг.

шум в мировом рейтинге песен
Песня Shum в рейтинге Billboard
Фото: Скриншот

Группа Go_A опубликовали сториз в Istagram, в котором поделились событием со своими подписчиками.

"Невероятная новость! Shum — первая украиноязычная песня в истории, которой удалось попасть в престижный мировой чарт Billboard! Shum дебютировал на 80-ом месте в популярном рейтинге Billboard Global 200 Excl. US", — сообщается в сториз.

Сториз группы Go_A
Сториз группы Go_A
Фото: Скриншот

При этом, Shum также занимает 27 место в категории "Hot Dance\ Electronic Songs" из 100 и 12 место в "Dance\Electoronic Digital Song Sales". Вторая категория отображает цифровые продажи песни Шум.

шум в мировых чартах
Dance\Electoronic Digital Song Sales
Фото: Скриншот
место песни шум в рейтингах
"Hot Dance\ Electronic Songs"
Фото: Скриншот

Напомним, группа Go_A занимает лидирующие позиции в Spotify и Apple Music с их песней Шум, с которой они выступали на "Евровидении". В частности они занимают первое место в ТОП-50 Viral в мире по версии музыкального сервиса Spotify.

Солистка группы Go_A дала интервью Фокусу, в котором рассказала, о том, как в финале "Евровидения" ее "накрыло эмоциями", откуда взялась зеленая шуба и ее впечатлениях от "Евровидения-2021".