"Вперше для україномовної музики": пісня "Шум" потрапила в американський чарт Billboard (фото)

Композиція зайняла 27 місце в категорії "Hot Dance\Electronic Songs" і 12 місце у тій самій категорії, але за рівнем цифрових продажів.

Пісня Шум групи Go_A вперше потрапила в американський чарт Billboard Global. Про це повідомляється на сайті рейтингу.

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Виконавці потрапили в ТОП-100 найпопулярніших пісень у всьому світі. Рейтинг ґрунтується на кількості цифрових продажів та онлайн-трансляцій музичних композицій. Go_A виступали з піснею Шум на Євробаченні-2021, в чарті вони зайняли 80 місце.

Це перша композиція, виконана повністю українською, якій вдалося потрапити в американський рейтинг.

[ + – ] Пісня Shum в рейтингу Billboard Фото: Скриншот

Група Go_A опублікували сторіз в Istagram, в якій поділилися подією зі своїми підписниками.

"Неймовірна новина! Shum — перша україномовна пісня в історії, якій вдалося потрапити в престижний світовий чарт Billboard! Shum дебютував на 80-му місці у популярному рейтингу Billboard Global 200 Excl. US", — повідомляється в сторіз.

[ + – ] Сторіз групи Go_A Фото: Скриншот

При цьому, Shum також займає 27 місце в категорії "Hot Dance\Electronic Songs" з 100 і 12 місце в "Dance\Electoronic Digital Song Sales". Друга категорія відображає цифрові продажі пісні Шум.

[ + – ] Dance\Electoronic Digital Song Sales Фото: Скриншот

[ + – ] "Hot Dance\Electronic Songs" Фото: Скриншот

Нагадаємо, група Go_A займає провідні позиції в Spotify та Apple Music з їх піснею Шум, з якої вони виступали на "Євробаченні". Зокрема, вони посідають перше місце у ТОП-50 Viral у світі за версією музичного сервісу Spotify.

Солістка групи Go_A дала інтерв'ю Фокусу, в якому розповіла, про те, як у фіналі "Євробачення" її "накрило емоціями", звідки взялася зелена шуба та її враження від "Євробачення-2021".