UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни Евровидение Евровидение-2021

Песня Go_A "Шум" опередила победителей "Евровидения-2021" Måneskin в топе Spotify (фото)

47
Go_A, Go_A на Евровидении-2021, Go_A Шум, Måneskin, Давид Дамиано
Фото: InfoResist | Go_A Екатерина Павленко и солист Måneskin Давид Дамиано

Финал конкурса "Евровидение-2021" завершился три недели назад, но украинская композиция Шум продолжает покорять иностранные чарты.

Песня Go_A "Шум", с которой украинские музыканты заняли 5 место на "Евровидении-2021", опередила композицию Måneskin "Zitti e Buoni", с которой они победили на песенном конкурсе.

Об этом говорится на сайте Spotify.

Так, композиция украинской группы Go_A "Шум" вышла на второе место в чарте 50 Viral Spotify в США.

Победная песня Måneskin "Zitti e Buoni", с которой итальянцы покорили "Евровидение-2021", оказалась на шестом месте американского чарта 50 Viral Spotify.

На первом месте топа находится другая песня Måneskin "I wanna be your slave".

Go_A, Go_A "Шум", Go_A в чарте Spotify
Чарт Spotify
Фото: Скриншот с платформы Spotify

После успешного выступления на "Евровидении-2021", песня Go_A "Шум" возглавила мировой чарт Spotify, но, по данным на 15 июня, композиция опустилась на 26 место.

Песня Måneskin "Zitti e Buoni" в глобальном чарте занимает 21 место, а другой хит Måneskin "I wanna be your slave" опустился на 5 место.

Go_A, Go_A "Шум", Go_A в чарте Spotify
Go_A на Spotify
Фото: Скриншот с платформы Spotify
Go_A, Go_A "Шум", Go_A в чарте Spotify
Go_A на Spotify
Фото: Скриншот с платформы Spotify

Ранее Фокус сообщал, что песня Go_A "Шум" попала в американский чарт Billboard. Песня украинских музыкантов заняла 27 место в категории "Hot Dance\ Electronic Songs" и 12 место в той же категории, но по уровню цифровых продаж.

Также мы рассказывали, что солистка группы Go_A дала интервью Фокусу, в котором рассказала, о том, как в финале "Евровидения" ее "накрыло эмоциями", откуда взялась зеленая шуба и ее впечатлениях от "Евровидения-2021".