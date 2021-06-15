Песня Go_A "Шум" опередила победителей "Евровидения-2021" Måneskin в топе Spotify (фото)
Финал конкурса "Евровидение-2021" завершился три недели назад, но украинская композиция Шум продолжает покорять иностранные чарты.
Песня Go_A "Шум", с которой украинские музыканты заняли 5 место на "Евровидении-2021", опередила композицию Måneskin "Zitti e Buoni", с которой они победили на песенном конкурсе.
Об этом говорится на сайте Spotify.
Так, композиция украинской группы Go_A "Шум" вышла на второе место в чарте 50 Viral Spotify в США.
Победная песня Måneskin "Zitti e Buoni", с которой итальянцы покорили "Евровидение-2021", оказалась на шестом месте американского чарта 50 Viral Spotify.
На первом месте топа находится другая песня Måneskin "I wanna be your slave".
После успешного выступления на "Евровидении-2021", песня Go_A "Шум" возглавила мировой чарт Spotify, но, по данным на 15 июня, композиция опустилась на 26 место.
Песня Måneskin "Zitti e Buoni" в глобальном чарте занимает 21 место, а другой хит Måneskin "I wanna be your slave" опустился на 5 место.
Ранее Фокус сообщал, что песня Go_A "Шум" попала в американский чарт Billboard. Песня украинских музыкантов заняла 27 место в категории "Hot Dance\ Electronic Songs" и 12 место в той же категории, но по уровню цифровых продаж.
Также мы рассказывали, что солистка группы Go_A дала интервью Фокусу, в котором рассказала, о том, как в финале "Евровидения" ее "накрыло эмоциями", откуда взялась зеленая шуба и ее впечатлениях от "Евровидения-2021".