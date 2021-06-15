Пісня Go_A "Шум" випередила переможців "Євробачення-2021" Måneskin у топі Spotify (фото)

Фінал конкурсу "Євробачення-2021" завершився три тижні тому, але українська композиція Шум продовжує підкорювати іноземні чарти.

Пісня Go_A "Шум", з якою українські музиканти посіли 5 місце на "Євробаченні-2021", випередила композицію Måneskin "Zitti e Buoni", з якою вони перемогли на пісенному конкурсі.

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Про це йдеться на сайті Spotify.

Так, композиція української групи Go_A "Шум" вийшла на друге місце в чарті 50 Viral Spotify у США.

Переможна пісня Måneskin "Zitti e Buoni", з якою італійці підкорили "Євробачення-2021", опинилася на шостому місці американського чарту 50 Viral Spotify.

На першому місці топа знаходиться інша пісня Måneskin "I wanna be your slave".

[ + – ] Чарт Spotify Фото: Скриншот с платформы Spotify

Після успішного виступу на "Євробаченні-2021", пісня Go_A "Шум" очолила світовий чарт Spotify, але, за даними станом на 15 червня, композиція опустилася на 26 місце.

Пісня Måneskin "Zitti e Buoni" в глобальному чарті посідає 21 місце, а інший хіт Måneskin "I wanna be your slave" опустився на 5 місце.

[ + – ] Go_A на Spotify Фото: Скриншот с платформы Spotify

[ + – ] Go_A на Spotify Фото: Скриншот с платформы Spotify

Раніше Фокус повідомляв, що пісня Go_A "Шум" потрапила в американський чарт Billboard. Пісня українських музикантів посіла 27 місце в категорії "Hot Dance / Electronic Songs" і 12 місце в тій же категорії, але за рівнем цифрових продажів.

Також ми розповідали, що солістка групи Go_A дала інтерв'ю Фокусу, в якому розповіла, про те, як у фіналі "Євробачення" її "накрило емоціями", звідки взялася зелена шуба та її враження від "Євробачення-2021".