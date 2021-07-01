Виступ Go_A "Шум" потрапив у ТОП-10 за переглядами на YouTube (відео)

Українців у рейтингу випереджають тільки переможці "Євробачення-2021" Måneskin, котрі підкорили Європу піснею "Zitti E Buoni".

Виступ українського гурту Go_A на "Євробаченні-2021" з композицією "Шум" другий місяць поспіль потрапляє в ТОП-10 за переглядами на Youtube.

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Як відомо, щомісяця Європейський мовний союз підбиває результати і публікує найпопулярніші відеоролики з виступами на конкурсі "Євробачення".

Другий місяць поспіль український гурт Go_A з піснею "Шум" тримається в ТОП-10 кращих виступів за підсумками конкурсу "Євробачення" і за результатами пошуку на платформі Youtube. У червні музиканти з України посіли друге місце в рейтингу.

У ТОП-10 групу Go_A випереджають тільки переможці "Євробачення-2021" Måneskin, котрі підкорили Європу піснею "Zitti E Buoni". Примітно, що в рейтинг кращих виступів також потрапили Олександр Рибак з композицією Fairytale, який представляв Норвегію у 2009 році, і виконавиця Manizha з піснею "Russian woman".

ТОП-10 найкращих виступів на "Євробаченні" за червень 2021 виглядає так:

1. Måneskin — Zitti E Buoni (Італія, 2021)

2. Go_A — Shum (Україна, 2021)

3. Efendi — Mata Hari (Азербайджан, 2021)

4. Alexander Rybak — Fairytale (Норвегія, 2009)

5. Hurricane — Loco Loco (Сербія, 2021)

6. Manizha — Russian Woman (Росія, 2021)

7. Barbara Pravi — Voilà (Франція, 2021)

8. Blind Channel — Dark Side (Фінляндія, 2021)

9. Little Big — Uno (Росія, 2020)

10. Daði og Gagnamagnið — 10 Years (Ісландія, 2021).

[ + – ] ТОП-10 найкращих виступів на "Євробаченні"

Раніше Фокус повідомляв, що пісня Go_A "Шум" випередила Måneskin у топі Spotify. Так, композиція української групи Go_A "Шум" вийшла на друге місце в чарті 50 Viral Spotify в США, а пісня Måneskin "Zitti e Buoni" опинилася на шостому місці.

Також Фокус розповідав, що пісня Go_A "Шум" потрапила в американський чарт Billboard. Композиція наших музикантів посіла 27 місце в категорії "Hot Dance \ Electronic Songs" і 12 місце в тій же категорії, але за рівнем продажів у цифровому форматі.