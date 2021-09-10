Победители "Евровидения" Måneskin появились в рекламе Gucci: первые кадры

Итальянские рокеры часто выступают на сцене в костюмах, которые рушат представления о гендере. Именно это и привлекло в них креативного директора дома Gucci Алессандро Микеле.

Победители последнего "Евровидения", итальянские рокеры из группы Måneskin снялись в рекламной кампании Gucci Aria, причем для участия в ней музыкантов выбрал лично креативный директор дома Gucci Алессандро Микеле. Первые снимки с участием музыкантов уже появились как на официальной странице бренда в Instagram, так и в аккаунте коллектива.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Måneskin не случайно были выбраны для рекламы новой коллекции. Группа известна тем, что носит на сцене эксцентричную одежду, изменяющую гендерные аспекты. И именно этим известен итальянский дом моды, который старается делать акцент на одежду "для всех".

Дамиано, Виктория, Итан и Томас позируют в ярких образах, включающих в себя мужские кроп-топы, прозрачные рубашки, блузы с перьями, яркие пиджаки, кожаные брюки, блузы с бантом. Также на одном из музыкантов можно заметить портупею, которая красуется у него на груди.

Последнюю коллекцию модные критики уже назвали "новой эрой Gucci". Микеле запустил эту линейку в начале года, чтобы отпраздновать 100-летие модного бренда.

Группа Måneskin выиграла конкурс "Евровидение 2021" в Роттердаме с песней Zitti e Buoni, которая стала мировым хитом. В этом году группа планирует выпустить новый альбом.

Ранее мы писали о том, что итальянская рок-группа прилетела в Москву. Один из участников бэнда станцевал под песню украинской группы, которая была конкурентами итальянцев на конкурсе.