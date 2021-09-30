За квитками на концерт Måneskin у Києві вишикувалися багатотисячні черги

Щоб дочекатися своєї черги на онлайн-купівлю квитків, доведеться витратити близько пів години, і при цьому не знайти і одного місця на довгоочікуваний концерт Манескін.

Переможці "Євробачення 2021", італійська група Måneskin приїде в Україну. Колектив дасть концерт 7 березня 2022 року в межах європейського туру Loud Kids. Продаж квитків стартував сьогодні, 30 вересня, і за ними вже вишикувалися багатотисячні віртуальні черги.

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Коли редакція Фокуса спробувала придбати квиток, або хоча б подивитися, скільки місць залишилося на концертному майданчику Stereo Plaza, де виступлять італійці в майбутньому році, то виявилося, що в онлайн-черзі на купівлю квитків понад сім тисяч людей.

[ + – ] Процедура купівлі квитків на концерт Måneskin Фото: Скриншот [ + – ] Процедура купівлі квитків на концерт Måneskin Фото: Скриншот

І чекати свого шансу придбати заповітний квиток доведеться понад 15 хвилин — і час очікування весь час зростає.

Ціни на квитки стартують з 1699 гривень, найдорожчі обійдуться в 4499 гривень. При цьому подорожчання відбулося явно нещодавно — на concert.ua усе ще значиться ціна від 1299 грн.

Втім, якщо вірити сайту продажу квитків — то залишилися тільки місця у фан-зоні.

Але коли все ж вдається потрапити на сайт, то квитки придбати все одно не вийде. При спробі купити місце у фан-зоні, сайт видає помилку.

[ + – ] Процедура купівлі квитків на концерт Måneskin Фото: Скриншот

Пізніше з'явилася інформація, що дві перші партії квитків у фан-зону вже продані, проте це тільки дві порції з невідомої кількості.

Нагадаємо, Måneskin стали переможцями пісенного конкурсу в Сан-Ремо, потім виступили на "Євробаченні 2021" у Роттердамі з композицією Zitti E Buoni.

[ + – ] Група Måneskin — вокаліст Дам'яно Давід, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торкіо Фото: Instagram maneskinofficial [ + – ] Вокаліст Дам'яно Давід і барабанщик Ітан Торкіо Фото: Instagram maneskinofficial

На початку вересня група вже виступила в Москві на закритому заході в ДУМі, де "запалювала" під пісню українського колективу Go_A "Шум". Як відомо, композиція, з якою українці поїхали на міжнародний конкурс, викликала фурор, і їй пророкували перші місця.