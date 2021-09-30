За билетами на концерт Måneskin в Киеве выстроились многотысячные очереди

Чтобы дождаться своей очереди на онлайн-агрегаторе покупки билетов, придется потратить около получаса, и при этом не найти и одного места на долгожданный концерт Манескин.

Победители "Евровидения 2021", итальянская группа Måneskin приедет в Украину. Коллектив даст концерт 7 марта 2022 года в рамках европейского тура Loud Kids. . Продажа билетов стартовала сегодня, 30 сентября, и за ними уже выстроились многотысячные виртуальные очереди.

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Когда редакция Фокуса попыталась приобрести билет, или хотя бы посмотреть, сколько мест осталось на концертной площадке Stereo Plaza, где выступят итальянцы в будущем году, то оказалось, что в онлайн-очереди на покупку билетов более семи тысяч людей.

[ + – ] Процедура покупки билетов на концерт Måneskin Фото: Скриншот [ + – ] Процедура покупки билетов на концерт Måneskin Фото: Скриншот

И ждать своего шанса приобрести заветный билет придется более 15 минут — и время ожидания все время растет.

Цены на билеты стартуют с 1699 гривен, самые дорогие обойдутся в 4499 гривен. При этом подорожание произошло явно недавно — на concert.ua все еще значится цена от 1299 грн.

Впрочем, если верить сайту продажи билетов – то остались только места в фан-зоне.

Но когда все же удается попасть на сайт, то билеты приобрести все равно не выйдет. При попытке купить место в фан-зоне, сайт выдает ошибку.

[ + – ] Процедура покупки билетов на концерт Måneskin Фото: Скриншот

Позже появилась информация, что две первые партии билетов в фан-зону уже проданы, однако это только две порции из неизвестного количества.

Напомним, Måneskin стали победителями песенного конкурса в Сан-Ремо, потом выступили на "Евровидении 2021" в Роттердаме с композицией Zitti E Buoni.

[ + – ] Группа Måneskin - вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио Фото: Instagram maneskinofficial [ + – ] Вокалист Дамиано Давид и барабанщик Итан Торкио Фото: Instagram maneskinofficial

В начале сентября группа уже выступила в Москве на закрытом мероприятии в ГУМе, где "зажигала" под песню украинского коллектива Go_A "Шум". Как известно, композиция, с которой украинцы поехали на международный конкурс, произвела фурор, и ей пророчили первые места.