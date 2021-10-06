Учасники Måneskin знялися в новій фотосесії повністю голими

На знімках музиканти мають невимушений вигляд і абсолютно не соромляться своєї наготи.

Переможці останнього "Євробачення-2021", італійський рок-гурт Måneskin, які опинилися на гребені успіху, продовжують пожинати плоди популярності й епатувати публіку. Так, на офіційній сторінці колективу в Instagram з'явилися кадри нової фотосесії, на яких усі чотири учасники бенду, вокаліст Дам'яно Давід, гітарист Томас Раджі, барабанщик Ітан Торчіо та басистка Вікторія де Анджеліс, позують абсолютно голими. Пікантні місця прикриті тільки невеликими зірочками.

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"Чому так жарко?" — свідчить підпис до знімків.

На думку користувачів, подібними відвертими знімками колектив хоче закріпити статус не тільки переможця міжнародного пісенного конкурсу, а й нових секс-символів.

Опубліковані фото викликали нову хвилю чуток про роман учасниці групи Вікторії де Анджеліс із солістом Дам'яно Давідом, незважаючи на те, що в останнього є дівчина, стосунки з якою він тільки недавно перестав приховувати. До речі, не всі знають, що саме Вікторія, яка наполовину данка, придумала назву групи. У перекладі з данської Måneskin означає "місячне світло".

Публікація музикантів мала величезний успіх, і менш ніж за добу під нею з'явилось понад 1,6 млн лайків.

Раніше ми писали про те, що 7 березня наступного року Måneskin дадуть концерт у Києві в межах європейського туру Loud Kids. За квитками на концерт, які коштують від 1699 гривень до 4499 гривень, вишикувалася величезна віртуальна черга.