Трамп — переможець, Путін і Асад — лузери: Politico підбило підсумки 2024 року

2024 рік вийшов дуже насиченим для політиків. Багато важливих подій, як-от падіння режиму Башара Асада, і зовсім відбулися в останні дні грудня.

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Хто став переможцем і лузером 2024 року, що минає. За останній рік ми стали свідками того, як Дональд Трамп повернеться на другий термін у Білому домі, як Північна Корея приєдналася до Росії у війні проти України, як Ізраїль веде війну на кількох фронтах на тлі загального обурення, як раптово звалилася диктатура Башара Асада і як посилилися вкрай праві політичні сили по всьому ЄС. І поки минають останні дні 2024 року, журналісти POLITICO Playbook підбили підсумки року.

Переможці 2024 року

Дональд Трамп, Джорджія Мелоні та крайні праві

2024 рік став роком, коли популістські праві повернули собі популярність по обидва боки Атлантики, причому з подвоєною силою. Переобрання Дональда Трампа в США і сплеск підтримки правих партій на виборах до Європейського парламенту показали, що Brexit і перша перемога Трампа у 2016 році не були випадковостями. Вони стали першими проявами політичного лейтмотиву, який зараз домінує, сповіщаючи про жорстку антиімміграційну політику, відповідну реакцію на зелений порядок денний та ймовірний початок нових торговельних війн.

Дональд Трамп Фото: Donald Trump Jr./Instagram

У Європі Джорджія Мелоні, перша в історії жінка на посаді голови Ради міністрів Італії, з'явилася як номінальний глава нового антиімміграційного руху, що швидко змінює політичний ландшафт Європи. У той час як центристські та центристські лівоцентристи номінально контролюють більшість у Європейському парламенті, колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький — готовий замінити Мелоні на посаді глави європейських консерваторів та реформістів у січні — стверджував, що тіньова більшість, яка складається з його партії, Європейської народної партії та вкрай правих "Патріотів Європи", насправді буде командувати у 2025 році. А Найджел Фарадж, він же містер Brexit, тепер заявляє, що є "справжнім" лідером опозиції Великої Британії?

Джорджія Мелоні Фото: Sky News

Серед цього правого дрейфу особливої згадки заслуговують француженка Марін Ле Пен та її очевидний спадкоємець Джордан Барделла. Цей вкрай правий дует не тільки накопичив більше влади як у Європейському парламенті, так і в Національних зборах Франції у 2024 році, а й став політичними діячами, поваливши один уряд Макрона і піднявши метафоричний пістолет на новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Франсуа Байру. Очікуйте набагато більше потрясінь від Національного мітингу цього року.

Жіноча команда лідерів ЄС

Незважаючи на тестостерон, що нагнітається західною політикою, у 2024 році жінки-політики зайняли ключові позиції в структурі влади Брюсселя. Урсула фон дер Ляєн виграла ще п'ять років на вершині виконавчої влади ЄС, Роберта Метсола повернулася на посаду президента Європейського парламенту, а Кая Каллас, колишня прем'єр-міністерка Естонії, стала головним дипломатом ЄС.

Урсула фон дер Ляєн Фото: УНІАН

Чотири з шести віцепрезидентів у цій Європейській комісії — жінки, включно з іспанкою Терезою Рібейрою в потужній ролі комісара з конкурентоспроможності та фінкою Хенною Вірккунен у вагомій ролі цифрового царя. ЄС у Сполучених Штатах представляє литовка Йовіта Нелюпшене, і давайте не будемо забувати, що француженка Крістін Лагард все ще очолює Європейський центральний банк. Також варто підкреслити, що дві з найвпливовіших фігур у центрі правого зсуву Європи, Мелоні та Ле Пен, — жінки.

Дональд Туск і "тигри" Центральної та Східної Європи

2024 рік також став роком, коли центральні та східні держави Європи перетворилися з претендентів на роль посередників ЄС на реальних посередників ЄС, скориставшись франко-німецьким вакуумом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск став домінуючою силою Європейської народної партії, а також організатором зусиль ЄС щодо України, в той час, як інший поляк, Пьотр Сєрафін, взяв на себе керування бюджетним портфелем Комісії, а литовець Андрюс Кубілюс взяв на себе нещодавно створений оборонний портфель блоку. З Каллас, яка очолює дипломатичну службу, фіном, який очолює цифрову політику, і литовцем, який представляє Брюссель у Вашингтоні, це дає так званим "фланговим державам" міцну владу над значною частиною політики ЄС.

НАТО і Марк Рютте

НАТО закінчує 2024 рік більшим і могутнішим, ніж будь-коли. Навіть Трамп, схоже, уклав мир з альянсом, перейшовши від погроз вивести Вашингтон до посилення тиску на європейські країни, щоб вони витрачали більше на оборону.

Марк Рютте і Володимир Зеленський Фото: Офіс президента

Це ставить колишнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який обійняв посаду генерального секретаря НАТО в жовтні, у становище, в якому він формуватиме трансатлантичні відносини наступного року.

Лузери 2024 року

Емманюель Макрон і Олаф Шольц

Чи була більш сумна історія у 2024 році, ніж історія президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца, які ніколи не ладнали, але тепер об'єднані політичним нещастям? Макрон у 2024 році отримував удар за ударом: від поразки його партії на виборах до Європейського парламенту до позачергових виборів, що закріпили ріст вкрай лівих і вкрай правих партій у Франції, і краху двох урядів за один рік. (І може бути третє — рік ще не закінчився). Шольц не набагато краще себе проявив, будучи змушеним призначити дострокові вибори після розпаду правлячої коаліції, яка від початку ніколи не працювала належним чином.

Емманюель Макрон Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Ці двоє не тільки добряче програли у 2024 році, а й послабили знаменитий франко-німецький двигун, який мав би рухати вперед "проєкт ЄС".

Володимир Путін і його провальна війна в Україні

Хто-небудь пам'ятає обіцянку президента Росії Володимира Путіна завоювати Україну під час триденної спецоперації? Що ж, у 2024 році все пішло не так, оскільки Україна не тільки стримувала атаки Росії, а й захопила частину російської території під час операції в Курській області.

Володимир Путін Фото: ТАСС

Оскільки економіка Росії перегрівається на тлі високої інфляції та хронічної нестачі робочої сили, Путін втратив плацдарм у Сирії (і шлях до Африки) з крахом режиму Башара Асада. А Москва завершила рік, вибачаючись (але не визнаючи провини) за збитий азербайджанський цивільний літак.

Віктор Орбан

Можна навести доводи на користь найкращого друга Путіна в Європі, прем'єр-міністра Угорщини Орбана. Його 14-й рік при владі збігся з економічними проблемами, що поглиблюються, і з піднесенням Петера Мадьяра, лідера опозиції, який збирається кинути виклик Орбану за його посаду на виборах 2026 року.

Ганебна втеча Башара Асада

Колишній диктатор Сирії закінчив рік із ганьбою, його країна перебувала під контролем його колишніх ворогів, а сам він сховався в Москві, наполягаючи на тому, що це був не його вибір.

Башар Асад Фото: РИА Новости

І тепер, за чутками, його збирається кинути власна дружина Асма Асад.

Німецька економіка

На тлі енергетичної кризи та повільного спаду колись могутнього автомобільного сектору економіка Німеччини має завершити цей рік так само, як і 2023 року — з нульовим зростанням. Голова центрального банку країни Йоахім Нагель не прикрашає проблему, попереджаючи раніше цього місяця, що Німеччина "бореться не тільки з постійними економічними зустрічними вітрами, а й зі структурними проблемами". Оскільки Трамп, імовірно, посилить торговельну війну між США і Пекіном, коли повернеться в Білий дім, Німеччина, яка зробила ставку на продовження торгівлі з Китаєм, цілком може опинитися між двох вогнів. Nicht gut.

Зелений курс і цілі ЄС щодо клімату

2024 рік не був вдалим для хваленого порядку денного ЄС щодо клімату і декарбонізації. Напередодні парламентських виборів фон дер Ляєн відступила від законопроєкту про вирубку лісів, щоб заспокоїти розгніваних фермерів. Але це може бути тільки початком розвалу, оскільки праві Європи обіцяють більше згортати Зелений курс, включно з планами щодо поетапної відмови від двигунів внутрішнього згоряння до 2035 року.

Які події 2024 року впливатимуть на 2025 рік

Польща готується до головування в ЄС

Дональд Туск буде зосереджений на президентстві в першій половині наступного року — але не на тому, що дасть змогу Польщі курирувати законодавство через Раду Європейського союзу. Натомість увага польського прем'єр-міністра буде зосереджена на президентських виборах у Польщі в травні та критичному завданні забезпечення дружнього наступника Анджею Дуді, який змарнував кілька можливостей підірвати авторитет Туска і його народну підтримку, не давши його уряду реалізувати більшу частину своєї передвиборчої програми.

Президентські вибори відбуваються в той час, коли Туск намагається виконати обіцянки, дані під час минулорічної кампанії, як-от полегшення доступу до абортів або дозвіл цивільних партнерств незалежно від статі, водночас зберігаючи свою коаліцію з Польською народною партією, Польщею 2050 і Лівими. "Польський уряд розглядає ці вибори як абсолютно фундаментальні для майбутнього країни", — каже Пьотр Бурас, голова офісу Європейської ради з міжнародних відносин у Варшаві.

У Грузії опинився новий президент

Михайло Кавелашвілі, колишній футболіст, який став вкрай правим баламутом, був інавгурований у неділю як новий президент Грузії на тлі заяв про те, що його вибори були фіктивними. Кавелашвілі говорив про грузинські "традиції, цінності, національну ідентичність, святість сім'ї та віру", коли його привели до присяги в Тбілісі, тоді як його проєвропейська попередниця Саломе Зурабішвілі наполягала на тому, що вона залишається законним президентом.

Протести в Грузії Фото: Paper Kartuli

У суботу Зурабішвілі приєдналася до тисяч людей по всій країні, які утворили живі ланцюги на знак протесту проти інавгурації Кавелашвілі.

Хорватський "Трамп" переміг у першому турі президентських виборів

Чинний президент Хорватії Зоран Мілановіч — критик НАТО і ЄС, чий популізм заслужив порівняння з Дональдом Трампом — переміг у першому турі президентських виборів у країні в неділю, набравши 49,1 відсотка голосів. Тепер на нього чекає другий тур проти кандидата, який посів друге місце, Драгана Прімораца з Хорватського демократичного союзу (ХДС).

Ілон Маск втручається в політику Німеччини

Технологічний мільярдер і приятель Дональда Трампа Ілон Маск подвоїв свою підтримку вкрай правій партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) на вихідних, назвавши її "останньою іскрою надії" країни у статті в Welt am Sonntag.

Ілон Маск Фото: Юсаку Маесава

Стаття викликала негативну реакцію німецьких політиків, які звинуватили Маска у втручанні в ранні вибори 23 лютого, а лідер християнських демократів і потенційний канцлер Фрідріх Мерц назвав його "нав'язливим і самовпевненим".

Допомога Україні

Президент України Володимир Зеленський учора ввечері написав у X, що США готують "значний пакет підтримки для наших солдатів". Він очікує офіційної заяви з Вашингтона до кінця 2024 року.

Саботаж у Балтійському морі

Фінська поліція заявила в неділю, що виявила сліди на дні Балтійського моря, де судно, що перевозить російську нафту, імовірно, порвало підводні кабелі своїм якорем. Це не перший випадок, коли китайське або російське судно підозрюють у навмисному саботажі на критично важливій європейській інфраструктурі, але реакція Фінляндії досі свідчила про посилення реакції західного альянсу.

"Ми знаємо, хто це зробив", — заявив президент Фінляндії Александр Стубб на пресконференції в п'ятницю, не покладаючи прямих звинувачень на жодну країну за ймовірну диверсію. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пообіцяв посилити патрулювання альянсу в регіоні Балтійського моря і підтримати розслідування Фінляндії щодо того, чи несе пов'язане з Росією судно відповідальність за шкоду, завдану її інфраструктурі зв'язку. Тим часом Естонія направила військово-морський патрульний корабель для охорони силового кабелю Estlink 1, який залишається в робочому стані. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна готова захищати свої енергетичні зв'язки з Фінляндією "військовими засобами, якщо це необхідно".

Нагадаємо, Ілон Маск під кінець року всерйоз посварився з прихильниками Дональда Трампа, виступаючи за трудову міграцію.