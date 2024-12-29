Скандал року: Ілон Маск посварився в Х із прихильниками Трампа через мігрантів

Маск стверджує, що технологічним компаніям потрібні іноземні робітники, щоб конкурувати. А незгодних із ним почав банити у Twitter.

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Ілон Маск вступив у конфронтацію з республіканцями і прихильниками Дональда Трампа. У світі MAGA (Make America Great Again, — ред.) з приводу віз для висококваліфікованих працівників вирують дебати. Деякі відомі інтернет-персони тепер звинувачують Ілона Маска у використанні його соціальної медіа-платформи X для дій у відповідь проти тих, хто не згоден з його підтримкою візової програми H-1B. Під час дебатів з'ясувалося, що Ілон Маск створив ще один акаунт, з якого хвалив себе у Twitter. Про це пише CNN.

Скандал з Ілоном Маском почався через робочі візи

Маск, якого призначили керівником Департаменту ефективності уряду обраного президента Дональда Трампа, зіткнувся з прихильниками Трампа через візи H-1B. У той час як Трамп націлився на візи, Маск — генеральний директор Tesla і SpaceX — захищав програму і стверджував, що технологічним компаніям потрібні іноземні робітники, щоб конкурувати. Спалах конфлікту стався після того, як користувач X Стівен Маккі розкритикував мільярдера за його захист програми, використавши проти нього його власні слова.

"Перестаньте намагатися оптимізувати те, чого не повинно бути", — часто використовувана Маском фраза, написав Маккі. "Давайте оптимізуємо H-1B", — саркастично додав він.

Маск відповів: "Причина, з якої я перебуваю в Америці разом із багатьма важливими людьми, які побудували SpaceX, Tesla і сотні інших компаній, що зробили Америку сильною, — це H1B".

Його підтримав мільярдер Вівек Рамасвамі, ще один прихильник Трампа. Програма H-1B дає змогу висококваліфікованим іммігрантам працевлаштовуватися у США, проте критики стверджують, що нею зловживають.

Вівек Рамасвамі та Дональд Трамп Фото: Hindustan Times

"Американська культура звеличує посередність вище за досконалість", — написав Рамасвамі в X.

"Якщо ви хочете, щоб ваша команда виграла чемпіонат, вам потрібно набирати найкращих фахівців, де б вони не перебували", — написав Маск в X, заявивши в іншому пості в четвер, що "залучення за допомогою легальної імміграції найкращих інженерних талантів необхідне для того, щоб Америка і далі перемагала".

Пост Ілона Маска Фото: Скриншот

Однак віддані прихильники Трампа, як-от вкрай права активістка Лора Лумер, консервативна експертка Енн Коултер і колишній представник Метт Гетц, розкритикували Маска та його нового співголову Департаменту ефективності уряду Вівека Рамасвамі за їхню позицію на підтримку візи H-1B.

Ілон Маск почав банити прихильників Трампа у Twitter

Зі свого боку, Маск позбавив Лумер і прихильників Трампа їхніх синіх галочок верифікації, монетизації, а декого і зовсім забанив.

Лора Лумер, вкрай права провокаторка, яка раніше часто писала в негативному ключі про Україну, і одна з найзатятіших прихильниць Трампа, у четвер заявила, що Маск видалив її підтверджений статус на X і позбавив її можливості залучати платних передплатників через її опозицію програмі H-1B.

Пост Лорі Лумер Фото: Скриншот

Маск, написала вона, "є шахраєм, який порушує свободу слова". Також вона назвала його "іммігрантом", нагадавши, що Ілон Маск приїхав із ПАР.

У Лори Лумер понад 1,4 мільйона підписників на X. Невідомо, скільки грошей вона заробляла за допомогою платної підписки на платформі.

Перед тим, як позбавити Лумер її галочки верифікації, Маск написав: "Лумер намагається привернути увагу".

Престон Парра, голова консервативного комітету політичних дій, повідомив CNN, що близько 53 акаунтів, пов'язаних із його організацією, втратили свої галочки верифікації.

"Якщо хтось хоч на хвилину подумав, що справжній кістяк правого крила і MAGA буде сидіти склавши руки, поки ці великі технологічні мільярдери з Кремнієвої долини, з яких недостатньо знущалися в старшій школі, крадуть нашу країну, то вони помиляються", — заявив Парра.

Консервативний комітет політичних дій також опублікував пост на X: "Ми виступили проти віз HB1, і, схоже, Ілон Маск навмисно закрив нам доступ?"

Реакція Дональда Трампа на поведінку Ілона Маска

Обраний президент Трамп заявив у суботу виданню The Post, що він підтримує імміграційні візи для висококваліфікованих працівників, мабуть, ставши на бік Ілона Маска в бурхливих дебатах усередині MAGA з цього питання.

Ілон Маск і Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Мені завжди подобалися візи, я завжди був за візи. Ось чому вони у нас є", — сказав Трамп телефоном, маючи на увазі програму H-1B, яка дає змогу компаніям наймати іноземних робітників на спеціальні посади.

"У мене багато віз H-1B на мою нерухомість. Я був прихильником H-1B. Я користувався нею багато разів. Це чудова програма", — додав Трамп, який обмежив доступ до віз для іноземних робітників у своїй першій адміністрації і критикував цю програму в минулому.

Цього тижня Маск та інші технологічні магнати заявили, що програма віз H-1B має вирішальне значення для того, щоб американські компанії могли знайти висококваліфіковану робочу силу, яка може бути не такою легкодоступною в робочій силі США, і її необхідно розширити.

Прихильники жорсткої лінії MAGA хочуть, щоб Трамп виконав свою обіцянку заохотити американських робітників і запровадити жорсткіші обмеження на імміграцію.

Суботні коментарі Трампа пролунали наступного дня після того, як Маск заприсягся почати "війну" з цього питання, глузливо порадивши одному з опонентів "йди на х...".

Пост Ілона Маска Фото: Скриншот

Впливові голоси з оточення Трампа також почали публічно виступати проти Маска.

"Хто-небудь, будь ласка, повідомте в "Службу захисту дітей" — потрібно провести "перевірку здоров'я" цього малюка", — висміяв боса X колишній радник Білого дому Стів Беннон. Під час запеклої перепалки в Х, серед іншого, з'ясувалося, що в Ілона Маска є ще один акаунт у соцмережі, з якого він хвалить сам себе під кожним постом. Що викликало ще одну хвилю обурення.

Приклад, як Маск сам себе хвалив із другого акаунта Фото: Скриншот

Нагадаємо, ШІ, штучний інтелект, зробив кілька передбачень на наступний рік. Серед них — серйозна сварка між президентом США Дональдом Трампом і мільярдером Ілоном Маском.