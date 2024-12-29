Скандал года: Илон Маск поругался в Х со сторонниками Трампа из-за мигрантов

Маск утверждает, что технологическим компаниям нужны иностранные рабочие, чтобы конкурировать. А несогласных с ним начал банить в Twitter.

Related video

Илон Маск вступил в конфронтацию с республиканцами и сторонниками Дональда Трампа. В мире MAGA (Make America Great Again, — ред.) по поводу виз для высококвалифицированных работников бушуют дебаты. Некоторые известные интернет-персоны теперь обвиняют Илона Маска в использовании его социальной медиа-платформы X для ответных действий против тех, кто не согласен с его поддержкой визовой программы H-1B. Во время дебатов выяснилось, что Маск создал еще один аккаунт с которого хвалил себя в Twitter. Об этом пишет CNN.

Скандал с Илоном Маском начался из-за рабочих виз

Маск, которого назначили руководителем Департамента эффективности правительства избранного президента Дональда Трампа, столкнулся со сторонниками Трампа из-за виз H-1B. В то время как Трамп нацелился на визы, Маск — генеральный директор Tesla и SpaceX — защищал программу и утверждал, что технологическим компаниям нужны иностранные рабочие, чтобы конкурировать. Вспышка конфликта произошла после того, как пользователь X Стивен Макки раскритиковал миллиардера за его защиту программы, использовав против него его собственные слова.

"Перестаньте пытаться оптимизировать то, чего не должно быть", — часто используемая Маском фраза, написал Макки. "Давайте оптимизируем H-1B", — саркастически добавил он.

Маск ответил: "Причина, по которой я нахожусь в Америке вместе со многими важными людьми, которые построили SpaceX, Tesla и сотни других компаний, сделавших Америку сильной, — это H1B".

Его поддержал миллиардер Вивек Рамасвами, еще один сторонник Трампа. Программа H-1B позволяет высококвалифицированным иммигрантам трудоустраиваться в США, однако критики утверждают, что ею злоупотребляют.

Вивек Рамасвами и Дональд Трамп Фото: Hindustan Times

"Американская культура превозносит посредственность выше совершенства", — написал Рамасвами в X.

"Если вы хотите, чтобы ваша команда выиграла чемпионат, вам нужно набирать лучших специалистов, где бы они ни находились", — написал Маск в X, заявив в другом посте в четверг, что "привлечение посредством легальной иммиграции лучших инженерных талантов необходимо для того, чтобы Америка продолжала побеждать".

Пост Илона Маск Фото: Скриншот

Однако преданные сторонники Трампа, такие как крайне правая активистка Лора Лумер , консервативный эксперт Энн Коултер и бывший представитель Мэтт Гетц, раскритиковали Маска и его нового сопредседателя Департамента эффективности правительства Вивека Рамасвами за их позицию в поддержку визы H-1B.

Илон Маск начал банить сторонников Трампа в Twitter

В свою очередь, Маск лишил Лумер и сторонников Трампа их синих галочек верификации, монетизации, а некоторых и вовсе забанил.

Лора Лумер, крайне правая провокаторша, которая ранее часто писала в негативном ключе об Украине, и одна из самых ярых сторонниц Трампа, в четверг заявила, что Маск удалил ее подтвержденный статус на X и лишил ее возможности привлекать платных подписчиков из-за ее оппозиции программе H-1B.

Пост Лорі Лумер Фото: Скриншот

Маск, написала она, "является мошенником, нарушающим свободу слова". Также она назвала его "иммигрантом", напомнив, что Илон Маск приехал из ЮАР.

У Лоры Лумер более 1,4 миллиона подписчиков на X. Неизвестно, сколько денег она зарабатывала с помощью платной подписки на платформе.

Перед тем, как лишить Лумер ее галочки верификации, Маск написал: "Лумер пытается привлечь внимание".

Престон Парра, председатель консервативного комитета политических действий, сообщил CNN, что около 53 аккаунтов, связанных с его организацией, потеряли свои галочки верификации.

"Если кто-то хоть на минуту подумал, что настоящий костяк правого крыла и MAGA будет сидеть сложа руки, пока эти крупные технологические миллиардеры из Кремниевой долины, над которыми недостаточно издевались в старшей школе, крадут нашу страну, то они ошибаются", — заявил Парра.

Консервативный комитет политических действий также опубликовал пост на X: "Мы выступили против виз HB1, и, похоже, Илон Маск намеренно закрыл нам доступ?"

Реакция Дональда Трампа на поведение Илона Маска

Избранный президент Трамп заявил в субботу изданию The Post, что он поддерживает иммиграционные визы для высококвалифицированных работников, по-видимому, встав на сторону Илона Маска в бурных дебатах внутри MAGA по этому вопросу.

Илон Маск и Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Мне всегда нравились визы, я всегда был за визы. Вот почему они у нас есть", — сказал Трамп по телефону, имея в виду программу H-1B, которая позволяет компаниям нанимать иностранных рабочих на специальные должности.

"У меня много виз H-1B на мою недвижимость. Я был сторонником H-1B. Я пользовался ею много раз. Это отличная программа", — добавил Трамп, который ограничил доступ к визам для иностранных рабочих в своей первой администрации и критиковал эту программу в прошлом.

На этой неделе Маск и другие технологические магнаты заявили, что программа виз H-1B имеет решающее значение для того, чтобы американские компании могли найти высококвалифицированную рабочую силу, которая может быть не так легкодоступна в рабочей силе США, и ее необходимо расширить.

Сторонники жесткой линии MAGA хотят, чтобы Трамп выполнил свое обещание поощрить американских рабочих и ввести более жесткие ограничения на иммиграцию.

Субботние комментарии Трампа прозвучали на следующий день после того, как Маск поклялся начать "войну" по этому вопросу, насмешливо посоветовав одному из оппонентов "иди на х…".

Пост Илона Маска Фото: Скриншот

Влиятельные голоса из окружения Трампа также начали публично выступать против Маска.

"Кто-нибудь, пожалуйста, сообщите в "Службу защиты детей" — нужно провести "проверку здоровья" этого малыша", — высмеял босса X бывший советник Белого дома Стив Бэннон. Во время яростной перепалки в Х, среди прочего, выяснилось, что у Илона Маска есть еще один аккаунт в соцсети, с которого он хвалит сам себя под каждым постом. Что вызвало еще одну волну негодования.

Пример, как Маск сам себя хвалил со второго аккаунта Фото: Скриншот

Напомним, ИИ, искусственный интеллект, сделал несколько предсказаний на следующий год. Среди них — серьезная ссора между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском.