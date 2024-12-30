Трамп – победитель, Путин и Асад – лузеры: Politico подвело итоги 2024 года

2024 год получился очень насыщенным для политиков. Многие важные события, как падение режима Башара Асада и вовсе произошли в последние дни декабря.

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Кто стал победителем и лузером уходящего 2024 года. За последний год мы стали свидетелями того, как Дональд Трамп вернется на второй срок в Белом доме, как Северная Корея присоединилась к России в войне против Украины, как Израиль ведет войну на нескольких фронтах на фоне всеобщего возмущения, как внезапно рухнула диктатура Башара Асада и как усилились крайне правые политические силы по всему ЕС. И пока проходят последние дни 2024 года, журналисты POLITICO Playbook подвели итоги года.

Победители 2024 года

Дональд Трамп, Джорджия Мелони и крайне правые

2024 год стал годом, когда популистские правые вернули себе популярность по обе стороны Атлантики, причем с удвоенной силой. Переизбрание Дональда Трампа в США и всплеск поддержки правых партий на выборах в Европейский парламент показали, что Brexit и первая победа Трампа в 2016 году не были случайностями. Они стали первыми проявлениями политического лейтмотива, который сейчас доминирует, возвещая о жесткой антииммиграционной политике, ответной реакции на зеленую повестку дня и вероятном начале новых торговых войн.

Дональд Трамп Фото: Donald Trump Jr./Instagram

В Европе Джорджия Мелони, первая в истории женщина на посту председателя Совета министров Италии, появилась как номинальный глава нового антииммиграционного движения, быстро меняющего политический ландшафт Европы. В то время как центристские и центристские левоцентристы номинально контролируют большинство в Европейском парламенте, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий — готовый сменить Мелони на посту главы европейских консерваторов и реформистов в январе — утверждал, что теневое большинство, состоящее из его партии, Европейской народной партии и крайне правых "Патриотов Европы", на самом деле будет командовать в 2025 году. А Найджел Фарадж, он же мистер Brexit, теперь заявляет, что является "настоящим" лидером оппозиции Великобритании?

Джорджия Мелони Фото: Sky News

Среди этого правого дрейфа особого упоминания заслуживают француженка Марин Ле Пен и ее очевидный наследник Джордан Барделла. Этот крайне правый дуэт не только накопил больше власти как в Европейском парламенте, так и в Национальном собрании Франции в 2024 году, но и стал политическими деятелями, свергнув одно правительство Макрона и подняв метафорический пистолет на новое правительство во главе с премьер-министром Франсуа Байру. Ожидайте гораздо больше потрясений от Национального митинга в этом году.

Женская команда лидеров ЕС

Несмотря на тестостерон, нагнетаемый западной политикой, в 2024 году женщины-политики заняли ключевые позиции в структуре власти Брюсселя. Урсула фон дер Ляйен выиграла еще пять лет на вершине исполнительной власти ЕС, Роберта Метсола вернулась на пост президента Европейского парламента, а Кая Каллас , бывший премьер-министр Эстонии, стала главным дипломатом ЕС.

Урсула фон дер Ляйен Фото: УНИАН

Четыре из шести вице-президентов в этой Европейской комиссии — женщины, включая испанку Терезу Рибейру в мощной роли комиссара по конкурентоспособности и финку Хенну Вирккунен в весомой роли цифрового царя. ЕС в Соединенных Штатах представляет литовка Йовита Нелюпшене , и давайте не будем забывать, что француженка Кристин Лагард все еще возглавляет Европейский центральный банк. Также стоит подчеркнуть, что две из самых влиятельных фигур в центре правого сдвига Европы, Мелони и Ле Пен , — женщины.

Дональд Туск и "тигры" Центральной и Восточной Европы

2024 год также стал годом, когда центральные и восточные державы Европы превратились из претендентов на роль посредников ЕС в реальных посредников ЕС, воспользовавшись франко-германским вакуумом. Премьер-министр Польши Дональд Туск стал доминирующей силой Европейской народной партии, а также организатором усилий ЕС по Украине, в то время как другой поляк, Петр Серафин , взял на себя управление бюджетным портфелем Комиссии, а литовец Андрюс Кубилюс взял на себя недавно созданный оборонный портфель блока. С Каллас, возглавляющим дипломатическую службу, финном, возглавляющим цифровую политику, и литовцем, представляющим Брюссель в Вашингтоне, это дает так называемым "фланговым государствам" прочную власть над значительной частью политики ЕС.

НАТО и Марк Рютте

НАТО заканчивает 2024 год более крупным и могущественным, чем когда-либо. Даже Трамп, похоже, заключил мир с альянсом, перейдя от угроз вывести Вашингтон к усилению давления на европейские страны, чтобы они тратили больше на оборону.

Марк Рютте и Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Это ставит бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который занял пост генерального секретаря НАТО в октябре, в положение, в котором он будет формировать трансатлантические отношения в следующем году.

Лузеры 2024 года

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц

Была ли более печальная история в 2024 году, чем история президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца , которые никогда не ладили, но теперь объединены политическим несчастьем? Макрон в 2024 году получал удар за ударом: от поражения его партии на выборах в Европейский парламент до внеочередных выборов, которые закрепили рост крайне левых и крайне правых партий во Франции, и краха двух правительств за один год. (И может быть третье — год еще не закончился). Шольц не намного лучше себя проявил, будучи вынужденным назначить досрочные выборы после распада правящей коалиции, которая изначально никогда не работала должным образом.

Эмманюэль Макрон Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Эти двое не только сильно проиграли в 2024 году, но и ослабили знаменитый франко-германский двигатель, который должен двигать вперед "проект ЕС".

Владимир Путин и его провальная война в Украине

Кто-нибудь помнит обещание президента России Владимира Путина завоевать Украину в ходе трехдневной спецоперации? Что ж, в 2024 году все пошло не так, поскольку Украина не только сдерживала атаки России, но и захватила часть российской территории во время операции в Курской области.

Владимир Путин Фото: ТАСС

Поскольку экономика России перегревается на фоне высокой инфляции и хронической нехватки рабочей силы, Путин потерял плацдарм в Сирии (и путь в Африку) с крахом режима Башара Асада. А Москва завершила год, извиняясь (но не признавая вины) за сбитый азербайджанский гражданский самолет.

Виктор Орбан

Можно привести доводы в пользу лучшего друга Путина в Европе, премьер-министра Венгрии Орбана. Его 14-й год у власти совпал с углубляющимися экономическими проблемами и возвышением Петера Мадьяра, лидера оппозиции, который собирается бросить вызов Орбану за его пост на выборах 2026 года.

Позорное бегство Башара Асада

Бывший диктатор Сирии закончил год с позором, его страна находилась под контролем его бывших врагов, а сам он укрылся в Москве, настаивая на том, что это был не его выбор.

Башар Асад Фото: РИА Новости

И теперь, по слухам, его собирается бросить собственная жена Асма Асад.

Немецкая экономика

На фоне энергетического кризиса и медленного спада некогда могущественного автомобильного сектора экономика Германии должна завершить этот год так же, как и в 2023 году — с нулевым ростом. Глава центрального банка страны Йоахим Нагель не приукрашивает проблему, предупреждая ранее в этом месяце, что Германия "борется не только с постоянными экономическими встречными ветрами, но и со структурными проблемами". Поскольку Трамп, вероятно, усилит торговую войну между США и Пекином, когда вернется в Белый дом, Германия, которая сделала ставку на продолжение торговли с Китаем, вполне может оказаться между двух огней. Nicht gut.

Зеленый курс и цели ЕС по климату

2024 год не был удачным для хваленой повестки ЕС по климату и декарбонизации. В преддверии парламентских выборов фон дер Ляйен отступила от законопроекта о вырубке лесов, чтобы успокоить разгневанных фермеров. Но это может быть только началом развала, поскольку правые Европы обещают больше сворачивать Зеленый курс, включая планы по поэтапному отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.

Какие события 2024 года будут влиять на 2025 год

Польша готовится к председательству в ЕС

Дональд Туск будет сосредоточен на президентстве в первой половине следующего года — но не на том, которое позволит Польше курировать законодательство через Совет Европейского союза. Вместо этого внимание польского премьер-министра будет сосредоточено на президентских выборах в Польше в мае и критической задаче обеспечения дружественного преемника Анджею Дуде, который упустил несколько возможностей подорвать авторитет Туска и его народную поддержку, не дав его правительству реализовать большую часть своей предвыборной программы.

Президентские выборы проходят в то время, когда Туск пытается выполнить обещания, данные во время прошлогодней кампании, такие как облегчение доступа к абортам или разрешение гражданских партнерств независимо от пола, при этом сохраняя свою коалицию с Польской народной партией, Польшей 2050 и Левыми. "Польское правительство рассматривает эти выборы как абсолютно фундаментальные для будущего страны", — говорит Петр Бурас, глава офиса Европейского совета по международным отношениям в Варшаве.

В Грузии оказался новый президент

Михаил Кавелашвили, бывший футболист, ставший крайне правым смутьяном, был инаугурирован в воскресенье в качестве нового президента Грузии на фоне заявлений о том, что его выборы были фиктивными. Кавелашвили говорил о грузинских "традициях, ценностях, национальной идентичности, святости семьи и вере", когда он был приведен к присяге в Тбилиси, в то время как его проевропейская предшественница Саломе Зурабишвили настаивала на том, что она остается законным президентом.

Протесты в Грузии Фото: Paper Kartuli

В субботу Зурабишвили присоединилась к тысячам людей по всей стране, которые образовали живые цепи в знак протеста против инаугурации Кавелашвили.

Хорватский "Трамп" победил в первом туре президентских выборов

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович — критик НАТО и ЕС, чей популизм заслужил сравнения с Дональдом Трампом — победил в первом туре президентских выборов в стране в воскресенье, набрав 49,1 процента голосов. Теперь ему предстоит второй тур против кандидата, занявшего второе место, Драгана Примораца из Хорватского демократического союза (ХДС).

Илон Маск вмешивается в политику Германии

Технологический миллиардер и приятель Дональда Трампа Илон Маск удвоил свою поддержку крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на выходных, назвав ее "последней искрой надежды" страны в статье в Welt am Sonntag.

Илон Маск Фото: Elon Musk/Twitter

Статья вызвала негативную реакцию немецких политиков, которые обвинили Маска во вмешательстве в ранние выборы 23 февраля, а лидер христианских демократов и потенциальный канцлер Фридрих Мерц назвал его "навязчивым и самонадеянным".

Помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вчера вечером написал в X , что США готовят "значительный пакет поддержки для наших солдат". Он ожидает официального заявления из Вашингтона до конца 2024 года.

Саботаж в Балтийском море

Финская полиция заявила в воскресенье, что обнаружила следы на дне Балтийского моря, где судно, перевозящее российскую нефть, предположительно, порвало подводные кабели своим якорем. Это не первый случай, когда китайское или российское судно подозревается в преднамеренном саботаже на критически важной европейской инфраструктуре, но реакция Финляндии до сих пор свидетельствовала об ужесточении реакции западного альянса.

"Мы знаем, кто это сделал", — заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции в пятницу , не возлагая прямых обвинений ни на одну страну за предполагаемую диверсию. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал усилить патрулирование альянса в регионе Балтийского моря и поддержать расследование Финляндии относительно того, несет ли связанное с Россией судно ответственность за ущерб, нанесенный ее инфраструктуре связи. Тем временем Эстония направила военно-морской патрульный корабль для охраны силового кабеля Estlink 1, который остается в рабочем состоянии. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна готова защищать свои энергетические связи с Финляндией "военными средствами, если это необходимо".

Напомним, Илон Маск под конец года всерьез рассорился со сторонниками Дональда Трампа, выступая за трудовую миграцию.