Трамп – победитель, Путин и Асад – лузеры: Politico подвело итоги 2024 года
2024 год получился очень насыщенным для политиков. Многие важные события, как падение режима Башара Асада и вовсе произошли в последние дни декабря.
Кто стал победителем и лузером уходящего 2024 года. За последний год мы стали свидетелями того, как Дональд Трамп вернется на второй срок в Белом доме, как Северная Корея присоединилась к России в войне против Украины, как Израиль ведет войну на нескольких фронтах на фоне всеобщего возмущения, как внезапно рухнула диктатура Башара Асада и как усилились крайне правые политические силы по всему ЕС. И пока проходят последние дни 2024 года, журналисты POLITICO Playbook подвели итоги года.
Победители 2024 года
Дональд Трамп, Джорджия Мелони и крайне правые
2024 год стал годом, когда популистские правые вернули себе популярность по обе стороны Атлантики, причем с удвоенной силой. Переизбрание Дональда Трампа в США и всплеск поддержки правых партий на выборах в Европейский парламент показали, что Brexit и первая победа Трампа в 2016 году не были случайностями. Они стали первыми проявлениями политического лейтмотива, который сейчас доминирует, возвещая о жесткой антииммиграционной политике, ответной реакции на зеленую повестку дня и вероятном начале новых торговых войн.
В Европе Джорджия Мелони, первая в истории женщина на посту председателя Совета министров Италии, появилась как номинальный глава нового антииммиграционного движения, быстро меняющего политический ландшафт Европы. В то время как центристские и центристские левоцентристы номинально контролируют большинство в Европейском парламенте, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий — готовый сменить Мелони на посту главы европейских консерваторов и реформистов в январе — утверждал, что теневое большинство, состоящее из его партии, Европейской народной партии и крайне правых "Патриотов Европы", на самом деле будет командовать в 2025 году. А Найджел Фарадж, он же мистер Brexit, теперь заявляет, что является "настоящим" лидером оппозиции Великобритании?
Среди этого правого дрейфа особого упоминания заслуживают француженка Марин Ле Пен и ее очевидный наследник Джордан Барделла. Этот крайне правый дуэт не только накопил больше власти как в Европейском парламенте, так и в Национальном собрании Франции в 2024 году, но и стал политическими деятелями, свергнув одно правительство Макрона и подняв метафорический пистолет на новое правительство во главе с премьер-министром Франсуа Байру. Ожидайте гораздо больше потрясений от Национального митинга в этом году.
Женская команда лидеров ЕС
Несмотря на тестостерон, нагнетаемый западной политикой, в 2024 году женщины-политики заняли ключевые позиции в структуре власти Брюсселя. Урсула фон дер Ляйен выиграла еще пять лет на вершине исполнительной власти ЕС, Роберта Метсола вернулась на пост президента Европейского парламента, а Кая Каллас , бывший премьер-министр Эстонии, стала главным дипломатом ЕС.
Четыре из шести вице-президентов в этой Европейской комиссии — женщины, включая испанку Терезу Рибейру в мощной роли комиссара по конкурентоспособности и финку Хенну Вирккунен в весомой роли цифрового царя. ЕС в Соединенных Штатах представляет литовка Йовита Нелюпшене , и давайте не будем забывать, что француженка Кристин Лагард все еще возглавляет Европейский центральный банк. Также стоит подчеркнуть, что две из самых влиятельных фигур в центре правого сдвига Европы, Мелони и Ле Пен , — женщины.
Дональд Туск и "тигры" Центральной и Восточной Европы
2024 год также стал годом, когда центральные и восточные державы Европы превратились из претендентов на роль посредников ЕС в реальных посредников ЕС, воспользовавшись франко-германским вакуумом. Премьер-министр Польши Дональд Туск стал доминирующей силой Европейской народной партии, а также организатором усилий ЕС по Украине, в то время как другой поляк, Петр Серафин , взял на себя управление бюджетным портфелем Комиссии, а литовец Андрюс Кубилюс взял на себя недавно созданный оборонный портфель блока. С Каллас, возглавляющим дипломатическую службу, финном, возглавляющим цифровую политику, и литовцем, представляющим Брюссель в Вашингтоне, это дает так называемым "фланговым государствам" прочную власть над значительной частью политики ЕС.
НАТО и Марк Рютте
НАТО заканчивает 2024 год более крупным и могущественным, чем когда-либо. Даже Трамп, похоже, заключил мир с альянсом, перейдя от угроз вывести Вашингтон к усилению давления на европейские страны, чтобы они тратили больше на оборону.
Это ставит бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который занял пост генерального секретаря НАТО в октябре, в положение, в котором он будет формировать трансатлантические отношения в следующем году.
Лузеры 2024 года
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц
Была ли более печальная история в 2024 году, чем история президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца , которые никогда не ладили, но теперь объединены политическим несчастьем? Макрон в 2024 году получал удар за ударом: от поражения его партии на выборах в Европейский парламент до внеочередных выборов, которые закрепили рост крайне левых и крайне правых партий во Франции, и краха двух правительств за один год. (И может быть третье — год еще не закончился). Шольц не намного лучше себя проявил, будучи вынужденным назначить досрочные выборы после распада правящей коалиции, которая изначально никогда не работала должным образом.
Эти двое не только сильно проиграли в 2024 году, но и ослабили знаменитый франко-германский двигатель, который должен двигать вперед "проект ЕС".
Владимир Путин и его провальная война в Украине
Кто-нибудь помнит обещание президента России Владимира Путина завоевать Украину в ходе трехдневной спецоперации? Что ж, в 2024 году все пошло не так, поскольку Украина не только сдерживала атаки России, но и захватила часть российской территории во время операции в Курской области.
Поскольку экономика России перегревается на фоне высокой инфляции и хронической нехватки рабочей силы, Путин потерял плацдарм в Сирии (и путь в Африку) с крахом режима Башара Асада. А Москва завершила год, извиняясь (но не признавая вины) за сбитый азербайджанский гражданский самолет.
Виктор Орбан
Можно привести доводы в пользу лучшего друга Путина в Европе, премьер-министра Венгрии Орбана. Его 14-й год у власти совпал с углубляющимися экономическими проблемами и возвышением Петера Мадьяра, лидера оппозиции, который собирается бросить вызов Орбану за его пост на выборах 2026 года.
Позорное бегство Башара Асада
Бывший диктатор Сирии закончил год с позором, его страна находилась под контролем его бывших врагов, а сам он укрылся в Москве, настаивая на том, что это был не его выбор.
И теперь, по слухам, его собирается бросить собственная жена Асма Асад.
Немецкая экономика
На фоне энергетического кризиса и медленного спада некогда могущественного автомобильного сектора экономика Германии должна завершить этот год так же, как и в 2023 году — с нулевым ростом. Глава центрального банка страны Йоахим Нагель не приукрашивает проблему, предупреждая ранее в этом месяце, что Германия "борется не только с постоянными экономическими встречными ветрами, но и со структурными проблемами". Поскольку Трамп, вероятно, усилит торговую войну между США и Пекином, когда вернется в Белый дом, Германия, которая сделала ставку на продолжение торговли с Китаем, вполне может оказаться между двух огней. Nicht gut.
Зеленый курс и цели ЕС по климату
2024 год не был удачным для хваленой повестки ЕС по климату и декарбонизации. В преддверии парламентских выборов фон дер Ляйен отступила от законопроекта о вырубке лесов, чтобы успокоить разгневанных фермеров. Но это может быть только началом развала, поскольку правые Европы обещают больше сворачивать Зеленый курс, включая планы по поэтапному отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.
Какие события 2024 года будут влиять на 2025 год
Польша готовится к председательству в ЕС
Дональд Туск будет сосредоточен на президентстве в первой половине следующего года — но не на том, которое позволит Польше курировать законодательство через Совет Европейского союза. Вместо этого внимание польского премьер-министра будет сосредоточено на президентских выборах в Польше в мае и критической задаче обеспечения дружественного преемника Анджею Дуде, который упустил несколько возможностей подорвать авторитет Туска и его народную поддержку, не дав его правительству реализовать большую часть своей предвыборной программы.
Президентские выборы проходят в то время, когда Туск пытается выполнить обещания, данные во время прошлогодней кампании, такие как облегчение доступа к абортам или разрешение гражданских партнерств независимо от пола, при этом сохраняя свою коалицию с Польской народной партией, Польшей 2050 и Левыми. "Польское правительство рассматривает эти выборы как абсолютно фундаментальные для будущего страны", — говорит Петр Бурас, глава офиса Европейского совета по международным отношениям в Варшаве.
В Грузии оказался новый президент
Михаил Кавелашвили, бывший футболист, ставший крайне правым смутьяном, был инаугурирован в воскресенье в качестве нового президента Грузии на фоне заявлений о том, что его выборы были фиктивными. Кавелашвили говорил о грузинских "традициях, ценностях, национальной идентичности, святости семьи и вере", когда он был приведен к присяге в Тбилиси, в то время как его проевропейская предшественница Саломе Зурабишвили настаивала на том, что она остается законным президентом.
В субботу Зурабишвили присоединилась к тысячам людей по всей стране, которые образовали живые цепи в знак протеста против инаугурации Кавелашвили.
Хорватский "Трамп" победил в первом туре президентских выборов
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович — критик НАТО и ЕС, чей популизм заслужил сравнения с Дональдом Трампом — победил в первом туре президентских выборов в стране в воскресенье, набрав 49,1 процента голосов. Теперь ему предстоит второй тур против кандидата, занявшего второе место, Драгана Примораца из Хорватского демократического союза (ХДС).
Илон Маск вмешивается в политику Германии
Технологический миллиардер и приятель Дональда Трампа Илон Маск удвоил свою поддержку крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на выходных, назвав ее "последней искрой надежды" страны в статье в Welt am Sonntag.
Статья вызвала негативную реакцию немецких политиков, которые обвинили Маска во вмешательстве в ранние выборы 23 февраля, а лидер христианских демократов и потенциальный канцлер Фридрих Мерц назвал его "навязчивым и самонадеянным".
Помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский вчера вечером написал в X , что США готовят "значительный пакет поддержки для наших солдат". Он ожидает официального заявления из Вашингтона до конца 2024 года.
Саботаж в Балтийском море
Финская полиция заявила в воскресенье, что обнаружила следы на дне Балтийского моря, где судно, перевозящее российскую нефть, предположительно, порвало подводные кабели своим якорем. Это не первый случай, когда китайское или российское судно подозревается в преднамеренном саботаже на критически важной европейской инфраструктуре, но реакция Финляндии до сих пор свидетельствовала об ужесточении реакции западного альянса.
"Мы знаем, кто это сделал", — заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции в пятницу , не возлагая прямых обвинений ни на одну страну за предполагаемую диверсию. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал усилить патрулирование альянса в регионе Балтийского моря и поддержать расследование Финляндии относительно того, несет ли связанное с Россией судно ответственность за ущерб, нанесенный ее инфраструктуре связи. Тем временем Эстония направила военно-морской патрульный корабль для охраны силового кабеля Estlink 1, который остается в рабочем состоянии. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна готова защищать свои энергетические связи с Финляндией "военными средствами, если это необходимо".
Напомним, Илон Маск под конец года всерьез рассорился со сторонниками Дональда Трампа, выступая за трудовую миграцию.