Дитяче Євробачення 2021. Україна посіла шосте місце, перемогла Вірменія
Українська співачка Олена Усенкj заспівала пісню "Важіль". Кришталевий мікрофон дістався 14-річній Малені з Вірменії із піснею "Qami, qami".
Дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2021", який цього року влаштували в Парижі 19 грудня, виграла співачка з Вірменії на ім'я Малена. Про це йдеться у таблиці результатів голосування за учасників конкурсу, яка опублікована у Instagram.
Пісенний конкурс провели у столиці Франції, бо минулого року його виграла француженка Валентина Тронель із піснею J'imagine.
Малене 14 років, виконавши пісню "qami, qami" (вітер, вітер), вона отримала 224 бали та кришталевий мікрофон.
Друге місце дісталося представниці Польщі Sara James (218 балів). Enzo із Франції опинився на третьому місці (187 балів). Від України виступала Олена Усенка з піснею "Важіль", вона посіла шосте місце (125 балів).
У дитячому "Євробаченні" брали участь представники 19 країн. Найменше голосів набрав представник Нідерландів (43).
Перший раз представник Вірменії брав участь у дитячому "Євробаченні" у 2007 році. Перемога Малени стала другою для країни, 2010 року в цьому конкурсі переміг Володимир Арзуманян, він заспівав пісню про маму.
Усенко брала участь у відборі на дитяче "Євробачення" минулого року. Тоді на конкурс поїхав Олександр Балабанов, який посів сьоме місце.
Нагадаємо, що в Україні минулого року стався скандал під час підготовки до дитячого "Євробачення". До конкурсу не допустили 12-річного Максима Ткачука через виконання пісні "Смуглянка" з радянського фільму "У бій йдуть одні старі".
В Одесі Ткачуку подарували квартиру.