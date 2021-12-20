Дитяче Євробачення 2021. Україна посіла шосте місце, перемогла Вірменія

Українська співачка Олена Усенкj заспівала пісню "Важіль". Кришталевий мікрофон дістався 14-річній Малені з Вірменії із піснею "Qami, qami".

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2021", який цього року влаштували в Парижі 19 грудня, виграла співачка з Вірменії на ім'я Малена. Про це йдеться у таблиці результатів голосування за учасників конкурсу, яка опублікована у Instagram.

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Пісенний конкурс провели у столиці Франції, бо минулого року його виграла француженка Валентина Тронель із піснею J'imagine.

Малене 14 років, виконавши пісню "qami, qami" (вітер, вітер), вона отримала 224 бали та кришталевий мікрофон.

[ + – ] Малена вдруге забезпечила перемогу Вірменії на "Євробаченні"

Друге місце дісталося представниці Польщі Sara James (218 балів). Enzo із Франції опинився на третьому місці (187 балів). Від України виступала Олена Усенка з піснею "Важіль", вона посіла шосте місце (125 балів).

[ + – ] Олена Усенко хотіла виступити на "Євробаченні" минулого року

У дитячому "Євробаченні" брали участь представники 19 країн. Найменше голосів набрав представник Нідерландів (43).

Перший раз представник Вірменії брав участь у дитячому "Євробаченні" у 2007 році. Перемога Малени стала другою для країни, 2010 року в цьому конкурсі переміг Володимир Арзуманян, він заспівав пісню про маму.

Усенко брала участь у відборі на дитяче "Євробачення" минулого року. Тоді на конкурс поїхав Олександр Балабанов, який посів сьоме місце.

Нагадаємо, що в Україні минулого року стався скандал під час підготовки до дитячого "Євробачення". До конкурсу не допустили 12-річного Максима Ткачука через виконання пісні "Смуглянка" з радянського фільму "У бій йдуть одні старі".

В Одесі Ткачуку подарували квартиру.