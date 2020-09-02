Максиму Ткачуку, которого не пустили на детское "Евровидение", подарили квартиру
Юный артист спел "Смуглянку" в Одессе на Дне города.
12-летний певец Максим Ткачук, который стал известен во время отбора на детское "Евровидение", выступил в Одессе на концерте по случаю Дня города, передает Odessa.online.
Юный артист исполнил "Смуглянку" и был тепло принят публикой.
После своего концертного номера прямо на сцене ему вручили сертификат на квартиру в Одессе.
Ранее Национальная телерадиокомпания отказала Ткачуку в участии в нацотборе детского "Евровидения", так как он ранее участвовал в конкурсе, который якобы организовала российская компания.