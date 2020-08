Дело о "Детском Евровидении 2020": почему Максима Ткачука сняли с конкурса

Кто такой Максим Ткачук

12-летний Максим Ткачук, мальчик из городка Турийск в Волынской области. До недавнего времени его имя было известно только тем, кто интересуется детским творчеством в общем и Детским Евровидением в частности.

Максим – не сирота, точнее сказать, он "социальный сирота". Его отец и мать не были женаты официально, и новорожденного ребенка оставили бабушке по отцу. Об этом она рассказывала сама в интервью 2018 года. "В свидетельстве о рождении записали имена отца и матери. Покрестили, назвали мальчика Максимкой и уехали назад в Киев", - рассказывала бабушка мальчика Галина Ткачук.

Максим Ткачук с бабушкой

Также она отметила, что ее сын, отец Максима, никак не помогает ребенку, а мать может выслать "пару сотен гривен" после долгих просьб. Более того, когда они несколько раз сталкивались в Киеве, родители никак не давали понять, что узнали своего ребенка. Теперь у них свои семьи.

Еще два года назад Галина Ткачук официально не оформляла опекунство, опасаясь, что внука у нее могут забрать и отправить в детский дом, потому что у нее нет своего жилья и она работает дворником, получая мизерную зарплату. Но после беседы с представителем службы по делам детей Луцкого горсовета начала собирать документы и опекунство все-таки оформила.

Рассказала бабушка и как начался путь Максима к славе. Она заметила, как он подпевает рекламным роликам на телевидении и попросила с ним индивидуально заниматься своего учителя музыки Виктора Скулинца. Так, талантливый мальчик одержал свою первую победу в восемь лет.

Максим Ткачук во время одного из выступлений в Волынской области

Максим Ткачук с призами

На песенные конкурсы Максим сначала ездил за деньги Министерства образования, если конкурс был бюджетным. На коммерческие – бабушке приходилось изыскивать средства самостоятельно. Так, в 2018 Максим занял второе место на международном конкурсе "Перлина-фест" с песней "Джамайка", хитом 1961 года, наиболее известным исполнителем которого является итальянец Робертино Лоретти.

Выступление в Лондоне

Конкурс "Детское Евровидение" менее популярен нежели его "взрослая" версия. Но Максим Ткачук подал заявку, которая позже была отклонена, так что сейчас этот международный конкурс у всех на слуху. Почему заявка была отклонена?

В марте 2020 года Максим Ткачук отправился на песенный конкурс Stars of the Albion в Лондон. Кто в этот раз стал его спосором – неизвестно. Но юного певца активно поддерживает Одесская епархия УПЦ (кроме прочего они часто постят его клипы).

Stars of the Albion – музыкальный конкурс, организованный Евгенией Терентьевой: певицей, пианисткой, композитором, педагогом, продюсером и профессором, которая "является автором программы "Страна Музыкальных Чудес" - уникальной методики обучения детей младшего школьного возраста музыкальной теории и игре на фортепиано путем уникальных заданий на творческое развитие музыкальной Личности ученика, погружения в музыкальный мир фантазии".

Терентьева родилась в Санкт-Петербурге (тогда Ленинград) с 1998 года постоянно проживает в Лондоне. Закончила с отличием Санкт-Петербургскую Консерваторию, а также аспирантуру в лондонской Гилдхол Школе Музыки и Драмы, где она получила престижный Диплом Концертного Исполнителя и степень HonLGSM. Также она владелица музыкальной школы "Mузыка Nova" в Лондоне.

Евгения Терентьева/Фото: скриншот

Фестиваль-конкурс искусств Stars of the Albion, как написано на официальной страничке в Facebook, "является ежегодным мероприятием, собирающим музыкантов и танцоров и являющимся уникальным мостиком, сближающим культуры разных стран, в первую очередь, России и Великобритании. Фестиваль популяризирует российскую культуру и образование, предоставляет возможность всем одаренным соотечественникам, где бы в Великобритании они ни жили, продемонстрировать свой талант, сравнить себя с другими конкурсантами, побороться за призовые места и, возможно, сделать первые шаги на пути к мечте". Гран-при конкурса – 500 фунтов стерлингов. Обладатель первой премии получает 70 фунтов, обладатель второй – золотой кубок, третьей – серебряный.

Максим Ткачук с другими конкурсантами в Лондоне

Постоянными партнерами Stars of the Albion являются, кроме прочих Представительство Россотрудничества в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии,

Координационный Совет Российских Соотечественников Великобритании, Образовательный центр "Знание", танцевальная школа "Калинка". Медиа-партнеры – "Англия. Наши на острове", "The Business Курьер", Пульс-UK, Profile Russia.

В 2020 году, когда в конкурсе принял участие волынянин Максим Ткачук, он исполнил советскую популярную песню "Смуглянка", написанную в 1940 году по заказу Киевского особого военного округа и посвященную Григорию Котовскому. Она часто исполнялась во время Второй мировой войны, но особую популярность завоевала после фильма Леонида Быкова 1973 года "В бой идут одни старики". Максим выступил в стилизованной военной форме советских лет. Кстати, кроме него из Украины в конкурсе также принимал участие Кирилл Найда, участник телепроекта "Україна має талант".

Максим получил сертификат на участие в песенном конкурсе в Беларуси и приглашение на Мальту, а также диплом участника.

Детское Евровидение

Максим Ткачук подал заявку на участие в детском песенном конкурсе Евровидение. Исполнил свою удачный кавер на песню "Джамайка", которая входит в его репертуар уже несколько лет. Это правилами конкурса не запрещено: в правилах сказано:

4.1. К участию в отборе принимаются Видео с исполнением оригинальной песни, или кавера.

4.1.2. При подаче участником Видео с кавером песня, которая исполняется на Видео, должна отвечать таким требованиям: а) продолжительность песни не должна превышать 3 минут и не должна быть меньше 2.30; б) слова песни должны быть на украинском, или на английском языке.

Эти условия Максим Ткачук выполнил. "Джамайка" звучала на украинском и набрала более 12 тысяч лайков и тридцать тысяч просмотров. Но с конкурса ее сняли, а видео из Youtube удалили.

"Мне намекнули, что из-за песни "Смуглянка". Из телеканала никто не набирал и ничего не объяснил. Я бы хотела у них спросить, чтобы они мне лично сказали почему. Ребенок набрал больше 12 тысяч голосов, и больше 30 тысяч просмотров. Если правда, что из-за "Смуглянки", то я не знаю, тогда в нашей стране вообще капец", - сказала Лариса Владимировна, бабушка Максима.

НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) дала пояснение. Точнее отправила бабушке Максима Ткачука документ, в котором указано, что заявку Максима аннулировали согласно подпункту "г" пункта 3.4 Положения о национальном отборе на участие в Детском песенном конкурсе Евровидения-2020.

Вот он:



"г) не совершал концертную деятельность, выступления, участие в любых публичных и / или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и/или на оккупированной территории Украины после 15.03.2014 и не планирует, не будет осуществлять анонсов соответствующих (ого) выступлений (в) как в период до и во время проведения отбора, так и в период после отбора до даты финала Международного конкурса."

Впрочем, как указано выше, Представительство Россотрудничества в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии является партнером, а не организатором, а профессор и пианистка Евгения Терентьева под эту категорию не попадает.

Реакция соцсетей

Зураб Аласания, глава НОТУ, дал более развернутое объяснение после того, как Максима Ткачука начали защищать и даже организовали песенный флешмоб по соцсетям. Участники его исполняют всю ту же "Смуглянку".

"Конкурс "Stars of the Albion", 28.02.2020 - 01.03.2020 организовал "Русский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне". Эта организация является органом исполнительной власти РФ. Правила нарушены. Участие в Евровидении отменено", - заявил Аласания.

Он считает, что вина за отказ в участии ребенка в конкурсе лежит на бабушке, "которая выбрала для ребенка такой путь" и, подавая заявку на участие в Детском Евровидении не указала тот факт, что внук участвовал в лондонском конкурсе.

Зураба поддержали, но, как оказалось, не все разобрались в правилах подачи заявок.

Впрочем, мнение главы НОТУ не очень популярно, в соцсетях считают, что Максим Ткачук должен участвовать в Детском Евровидении, а некоторые нардепы даже считают, что "разрулить" ситуацию может только лично президент Владимир Зеленский.

И то что Максима Ткачука – это месть за "Смуглянку", с которой он выступил в Лондоне.

А некоторые посчитали, что если так разбрасываться талантами и приплетать к детским конкурсам политику, то так можно вообще остаться без конкурсантов.

Как это уже произошло в 2019 году с певицей MARUV, которая НЕ поехала на Евровидение в Тель-Авив, Израиль, и Украина, в итоге, просто пропустила этот год. Официальная версия звучала так: "у исполнителя, который представит Украину на международной арене есть определенные обязательства: после подписания договора с ОАО "НОТУ" на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров ОАО" НОТУ "и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе", - говорится в заявлении.