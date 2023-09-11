Украинцы могут выбрать в "Дії" жюри для Нацотбора на Детское Евровидение: инструкция

До 17 сентября каждый украинец может отдать свой голос за одного из восьми артистов, которые претендуют на судейство в жюри.

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В приложении "Дія" 11 сентября запустили опрос, в котором украинцам предлагают с помощью голосования среди нескольких претендентов выбрать членов жюри Национального отбора на Детское Евровидение-2023. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова в понедельник, 11 сентября.

"Запустили в "Дії" новый опрос, чтобы выбрать жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023. Всего в несколько кликов вы можете поддержать любимого артиста, отдав голос за одного из 8 претендентов", — написал Федоров.

Он объяснил, что в жюри войдут трое кандидатов. Они вместе со зрителями 1 октября выберут финалиста Нацотбора, который представит Украину на песенном конкурсе в Ницце. Сам же опрос продлится до 17 сентября.

Кандидаты в состав жюри

ALYONA ALYONA — украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, соосновательница музыкального лейбла ENKO. В 2020 году вошла в европейский список Forbes "30 до 30".

Jerry Heil — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. В 2023 году стала лауреаткой премии Music Moves Europe Awards. Основательница музыкального лейбла Nova Music.

Михаил Клименко — вокалист, лидер группы ADAM. Композитор и саундпродюсер, пишет музыку для кино и телевизионных шоу.

Игорь Кондратюк — телевизионный ведущий, продюсер и шоумен. Соавтор песенных талант-шоу "Караоке на Майдане" и "Шанс", судья "Украина имеет талант" и "Х-Фактор".

Катерина Павленко — певица, композитор и автор песен. Фольклористка, фронтмен группы "Go_A", который завоевал 5-тое место в Евровидение — 2021.

Эдуард Приступа (ДИЛЯ) — вокалист и бывший участник группы "ТНМК". Преподаватель музыки и вокала по собственной методике. Управляющий мобильным приложением "Аудиосказки на Украинском".

Павел Скороходько — актер, режиссер дубляжа и телеведущий. Официальный украинский голос Гарри Поттера, губки Боба и ленивца Сида из "Ледникового периода".

Елена Усенко — певица, композитор и автор песен. Представительница Украины на Детском Евровидение-2021. Лаурет "Черномоский игр" и участница "Голос. Дети".

Украинцам предлагают выбрать троих членов жури из восьми претендентов

Важно

Украина примет участие в "Евровидении 2024": что изменилось в нацотборе

Как проголосовать

Для того чтобы отдать свой голос за полюбившегося кандидата в члены жюри необходимо:

установить приложение "Дія" или войти в него с помощью пин-кода или отпечатка пальца, если оно уже установлено на смартфоне;

выбрать и нажать иконку "Услуги";

из выпадающего списка выбрать "Опрос";

кликнуть на актуальный опрос;

выбрать одного кандидата из списка и отдать за него свой голос.

Напомним, в конце августа стало известно о том, что Украина примет участие в "Евровидении 2024". В мае 2024 в шведском городе Мальме выступит победитель украинского нацотбора.

Отметим, что в июле 2022 года Министерство культуры и информационно политики Украины совместно с Министерством цифровой трансформации провели опрос в приложении "Дiя" о том, как поступить с гербом на щите Родины-матери. В результате 85% респондентов поддержали демонтаж советского герба и замену его на тризуб, 9% высказались только за демонтаж и 6% — за то, чтобы оставить советскую символику.