Украина примет участие в "Евровидении 2024": что изменилось в нацотборе

В мае 2024 в шведском городе Мальме выступит победитель украинского нацотбора.

Related video

Стало известно, что Украина точно примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2024". Об этом сообщает Суспільне.

В мае 2024 года в шведский город Мальме прибудет украинская делегация с композицией, которая выиграет нацотбор. В скором времени начнут принимать заявки на участие в музыкальных соревнованиях. Впрочем, планируются изменения в правилах, которые были раньше.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Музыкальным продюсером нацотбора во второй раз станет украинский певец и композитор Дмитрий Шуров (Ріаnобой).

"На днях начнется прием заявок на участие в нацотборе и новый сезон "Евровидения" в Украине. Обращаюсь сейчас ко всем: включайтесь, мы должны создать и выбрать следующую песню, которой будет гордиться страна, песню, которая покорит сердца всей Европы и зажжет новую звезду из Украины", — рассказал музыкант.

"Евровидение-2023" Фото: Eurovision Song Contest/Twitter

Сообщается, что теперь зрители сами смогут выбрать одного из финалистов, решая судьбу будущего представителя Украины в Швеции.

68-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в мае 2024 года в шведском Мальме на стадионе Malmö Arena. Это произойдет после второй победы на "Евровидении" певицы Loreen в Ливерпуле.

Этот город принимал песенный конкурс уже дважды — в 1992 и 2013 годах.

В 2023 году Украину в Великобритании представила тернопольская группа TVORCHI с песней о стальном сердце украинцев "Heart of Steel". Они заняли шестое место.

Группа TVORCHI Фото: Getty

Напомним, певица Loreen отказалась помогать украинцам.

Также Фокус писал о возможности воссоединения группы АВВА на "Евровидении-2024" в Швеции.