Группа ABBA может воссоединиться на Евровидении 2024

В следующем году они будут отмечать 50-летие своей победы на песенном конкурсе.

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Культовая шведская группа ABBA может воссоединиться на песенном конкурсе Евровидение 2024, который совпадает с 50-летием победы музыкантов с их хитом Waterloo. Об этом пишет The Sun.

Песенный конкурс в 2024 году пройдет в Швеции после того, как певица Лорин одержала победу на Евровидении 2023 в Ливерпуле (она также стала первой женщиной, которая выиграла соревнования дважды).

"После победы Швеции люди собираются вкладывать свои деньги, деньги, деньги (намек на популярную песню группы, — ред.) на воссоединение ABBA… Они выиграли Евровидение в Брайтоне в апреле 1974 года, и в следующем году будет 50-летие с тех пор", — рассказывает источник.

ABBA Фото: Getty Images

Группа, состоящая из Агнеты Фельтског, Бьерна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад, стала чрезвычайно известной после победы в конкурсе 1974 года и выпустила восемь студийных альбомов, а через десять лет распалась.

Однако зрители считают, что организаторы специально устроили победу Лорин, чтобы Швеция могла принять гостей на юбилей группы ABBA.

Четверка переформировалась в 2020 году и выпустила новый альбом Voyage.

ABBA Фото: Getty Images

Напомним, победительница Евровидения 2023 Лорин рассказала об отношении к украинцам.

Также Фокус писал о творческом пути шведской певицы Лорин, одержавшей победу в песенных соревнованиях во второй раз.