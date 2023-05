"Мне больно": победительница "Евровидения-2023" рассказала об отношении к Украине (видео)

По словам артистки, она не раз была в Украине, и ей больно видеть, что сейчас происходит с этой страной. Певица верит в ее победу.

39-летняя шведская певица Лорин Зинеб Нора Талхауи, больше известная публике как Лорин (Loreen), которая победила на "Евровидении-2023", во время пресс-конференции призналась, что была в Украине.

Когда журналисты спросили артистку ее мнение о происходящем сейчас в нашей стране, она не стала делать какие-то конкретные заявления по поводу вторжения России, но заверила, что следит за новостями.

"Я много была в Украине, у меня было много шоу, я люблю ее людей. И мне больно смотреть на то, что сейчас происходит, мне очень жаль", — сказала победительница.

Она высказала уверенность в том, что Украина обязательно победит.

Лорин не впервые поддерживает Украину. Ранее она говорила, что наша страна — одно из красивейших мест, где она была.

"Чудесные люди! И я тоскую по Украине. Я благодарна вам за всю поддержку и комментарии. Я вам очень благодарна! Я посылаю вам свою любовь, свою энергию! Держитесь! Все изменится! Все будет лучше!" — обратилась к украинцам звезда.

Во время голосования в гранд-финале украинцы дали шведской исполнительнице 12 баллов. Лорин победила, обойдя представителя Финляндии, и второй раз завоевала главный приз. Впервые триумфатором "Евровидения" она стала в 2012 году в Баку с песней "Euphoria".

После победы на "Евровидении-2023" вокруг Лорин разгорелся скандал. Многие обвинили ее в плагиате песни украинской певицы Мики Ньютон "В плену" и композиции АВВА "The Winner Takes It All".

