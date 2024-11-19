Ирина Горовая ответила, пойдет ли Дорофеева на Евровидение

Ирина Горовая не отрицает, что певица может покорить иностранную сцену, однако все же произойдет это не в этом году.

Основательница лейбла Pomitni Ирина Горовая, которая сотрудничает с певицей Надей Дорофеевой ответила, планирует ли артистка представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение. Планами артистки продюсер поделилась в программе "Тур по звездам" на концерте певицы Анны Тринчер.

Так, Ирина Горовая не отрицает, что вероятность всегда есть, но пока таких планов у команды артистки нет. По мнению Горовой, все же Евровидение это отличная площадка именно для молодых артистов. Ирина Горовая отметила, что все же они планируют искать другие инструменты, чтобы покорять иностранную аудиторию. Продюсер заверила, что этот песенный конкурс довольно удачная площадка для новых, молодых исполнителей, которые только работают над развитием своего творчества.

"Я думаю, что мы немножко переросли этот конкурс. Хотя, никогда не говори никогда. Я думаю мы будем двигаться какими-то другими инструментами для покорения иностранной аудитории. Но это очень мощный инструмент для начинающих артистов, которые выходят на какой-то уровень", — аргументировала продюсер.

Напомним, ранее мы писали, что Горовая рассказала об отношениях с Потапом.

Кроме этого, Фокус писал, что Ирина Горовая поделилась подробностями интимной жизни и как на это реагирует ее сын.