"Меня не интересует, вернется ли он": Горовая рассказала об отношениях с Потапом (видео)

Ирина Горовая сказала, что "сочетание Горовая и Потап надо оставить в прошлом". По словам продюсера, профессиональное сотрудничество с рэпером завершилось в начале войны. Сейчас они общаются только как родители.

С начала полномасштабного вторжения рэпер Потап неоднократно выезжал из Украины, за что получал много критики. Сейчас Потап живет за границей длительное время, и нередко к нему наведывается сын Андрей от бывшей жены, продюсера Ирины Горовой. Об общении с отцом своего ребенка, Горовая рассказала в интервью программе "Тур звездами".

Ирина Горовая об отношениях с Потапом — на видео с 13:06.

Бывшие подопечные Потапа, певица Мишель Андраде и певец Позитив, рассказывали, что Потап заблокировал их в соцсетях. Об этом ведущая программа напомнила Ирине Горовой и спросила, насколько эмоционально Потап переживает критику от украинцев из-за его решения уехать из Украины. Горовая ответила, что они с Потапом разошлись более 8 лет назад, а творческие отношения закончили в первый год полномасштабной войны, поэтому общаются только через сына Андрея.

"Сейчас малый в Будапеште в баскетбол профессионально играет, и Леша к нему приедет пообщается. То есть мы общаемся как родители. Это странно, если он будет мне звонить и о чем-то говорить. Это наше прошлое. А звонить, чтобы обсудить, как кто-то кого-то кого-то заблокировал — это странно. У него есть своя жизнь, у меня своя. Я думаю, что сочетание Горова и Потап надо уже оставить в прошлом", — сказала Ирина.

На вопрос, планирует ли Потап возвращение в Украину, Горовая так же ответила, что это ей не интересно.

"Как у отца моего сына я спрашиваю, проплатит ли он обучение, встретится ли с ним, переживает ли о каких-то его шестнадцатилетних "штучках". Меня не интересует, вернется он или нет", — отметила продюсер.

Горовая уверяет, что Потап за границей активно участвует в жизни сына и помогает материально.

"Мы начинали с друзей, потом трансформировались в семью, потом снова в друзей, теперь просто в родителей. Конечно, самое главное — это будущее нашего сына. Леша как отец классный, он ни разу не отказал ни в чем, что касается сына. Он как отец выполняет все свои роли", — сказала Ирина.

Напомним, 10 ноября украинская певица Мишель Андраде дала эксклюзивное интервью для Фокуса, в котором рассказала об отношениях с Потапом. Мишель сказала, что ей лично Потап ничего плохого не сделал, однако он сделал свой выбор, и сейчас они не общаются.

Свое мнение о Потапе 16 октября высказал также украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк. Вспоминая о Потапе и Олеге Виннике, которые уехали за границу, он сказал, что за все, что делают артисты, они несут ответственность сами и это на их совести.