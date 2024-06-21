Рэпер Потап показал, как за границей проводит время с единственным сыном (видео)

Рэпер Потап имеет единственного сына Андрея. Юноше уже 15 лет.

43-летний рэпер Алексей Потапенко (сценическое имя Потап) показал, как проводит летние каникулы с 15-летним сыном от продюсера Ирины Горовой. Видео с баскетбольной площадки Потап опубликовал у себя на странице в Instagram.

В частности, рэпер похвастался, как играет в баскетбол со своим сыном, с которым они встретились в Америке.

"Потап против Потапа", — подписал видео с сыном рэпер.

Стоит отметить, что на днях единственный сын рэпера Андрей прилетел на отдых к отцу, который долгое время живет и работает за границей.

Ранее Андрей Потапенко рассказывал, что видится с отцом за границей и они имеют хорошие отношения . Юноша не скрывает, что ему действительно приходится навещать отца, ведь он длительное время живет за пределами Украины.

Вероятно, на этот раз Андрей решил провести летние каникулы с отцом. На видео можно увидеть как младший Потапенко ведет мяч и пытается забросить в кольцо, но ему это не удается. Зато старший Потапенко с первого раза забрасывает в кольцо.

Под комментариями в видео, поклонники обратили внимание, что во время игры рэпер нарушил правила игры, выполнив двойной шаг: "Двойное ведение старший выполнил, поэтому тренировка не считается", "Там у старика двойное ведение (нарушение правил) бросок не засчитывается".

Другая часть комментаторов акцентировали внимание на том, как заметно вырос единственный сын рэпера: "Ого, какой сын классный стал", "Малый прикольный. На маму больше похож".

Стоит отметить, что Потап длительное время живет и работает за границей, поэтому рэпера часто критикуют. Особенно украинцы акцентируют внимание на его неоднозначной позиции относительно войны в Украине. В частности, рэпер часто становится фигурантом скандалов из-за концертов для российских слушателей, или выступления и вечеринки с россиянами, которые поддерживают войну в Украине .