Репер Потап показав, як за кордоном проводить час з єдиним сином (відео)

Репер Потап має єдиного сина Андрія. Юнакові вже 15 років.

43-річний репер Олексій Потапенко (сценічне імʼя Потап) показав, як проводить літні канікули з 15-річним сином від продюсерки Ірини Горової. Відео з баскетбольного майданчика Потап опублікував у себе на сторінці в Instagram.

Зокрема, репер похизувався, як грає в баскетбол зі своїм сином, з яким вони зустрілися в Америці.

"Потап проти Потапа", — підписав відео із сином репер.

Варто зазначити, що днями єдиний син репера Андрій прилетів на відпочинок до батька, який тривалий час живе та працює за кордоном.

Раніше Андрій Потапенко розповідав, що бачиться з батьком за кордоном і вони мають гарні стосунки. Юнак не приховує, що йому дійсно доводиться навідувати батька, адже він тривалий час живе за межами України.

Ймовірно, цього разу Андрій вирішив провести літні канікули з батьком. На відео можна побачити як молодший Потапенко веде мʼяча і намагається закинути в кільце, але йому це не вдасться. Натомість старший Потапенко з першого разу закидає в кільце.

Під коментарями у відео, шанувальники звернули увагу, що під час гри репер порушив правила гри, виконавши подвійний крок: "Подвійне ведення старший виконав, тому тренування не рахується", "Там в старого подвійне ведення (порушення правил) кидок не зараховується".

Інша частина коментаторів акцентували увагу на тому, як помітно виріс єдиний син репера: "Ого, який син класний став", "Малий прикольний. На маму більше схожий".

Варто зазначити, що Потап тривалий час живе та працює за кордоном, через це репера часто критикують. Особливо українці акцентують увагу на його неоднозначній позиції щодо війни в Україні. Зокрема, репер часто стає фігурантом скандалів через концерти для російських слухачів, або виступи та вечірки з росіянами, які підтримують війну в Україні.