"Его не любят в Украине": сын Потапа рассказал об отношениях с отцом

15-летний Андрей — единственный наследник музыканта. Он родился в союзе с продюсером Ириной Горовой.

Сын Потапа Андрей рассказал об отношениях с отцом на фоне хейта в сети. Семейными подробностями единственный наследник рэпера поделился в комментарии программе "Люкс ФМ".

В частности, Андрей признался, что отец научил его быть спокойным, несмотря на все.

"Чтобы быть спокойным, когда на тебя кто-то говорит что-то плохое, нужно не обращать внимания на это и говорить: "Пусть говорят". Мне помогает это делать мой отец. Все знают, как его не любят в Украине, но я к нему приезжаю, потому что мне 15 лет, вдруг что", — рассказал сын Потапа.

По словам Андрея, во время их встреч отец обычно веселый, поскольку не обращает внимания на тех, кто его критикует.

"Я пожелаю это всем: не смотреть на тех, кто говорит о тебе дерьмо", — добавил сын Ирины Горовой.

Потап с сыном Фото: instagram.com/realpotap/

Кроме этого, подросток раскрыл один совет звездного отца.

"Самый ценный совет от папы — когда ты любишь какую-то женщину, надо носить с собой защиту", — сказал юноша.

Отметим, что 15-летний Андрей — сын продюсера Ирины Горовой и рэпера Потапа. Они развелись в 2014 году. А после этого музыкант женился на Насте Каменских в 2019.

Потап с сыном Фото: instagram.com/realpotap/

Напомним, Потап попал в скандал из-за концерта в Германии.

Также Фокус писал о скандале с комментарием Потапа относительно смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, который, по словам рэпера, он на самом деле не писал.