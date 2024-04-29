"Очень крутая": сын Потапа публично похвалил свою маму (фото, видео)

Оказалось, что между Ириной Горовой и ее наследником довольно близкие отношения. Они проводят много времени вместе.

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Украинская продюсер Ирина Горовая рассказала о взаимоотношениях со своим сыном Андреем. Накануне звездная мама и ее наследник-подросток посетили презентацию клипа певицы Анны Тринчер. Кадрами с события бывшая жена Потапа делится в Instagram.

Ирина и Андрей признались, что они часто вместе смотрят фильмы с бутербродами и чаем, а также могут заниматься спортом.

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Бывшая жена Потапа Ирина Горовая стала жертвой мошенников

"Мы много общаемся друг с другом. Очень важно общаться сейчас с подростками, чтобы понимать, что их беспокоит. Это очень интересно. Я такая мама, что могу общаться на любую тему. Мы друзья, по сути", — призналась украинская продюсер.

В частности, Ирина Горовая рассказала, что ее сын приучает своих друзей, что с мамами можно делиться проблемами и дружить.

А Андрей в свою очередь засыпал комплиментами продюсера, назвав ее супермамой и рассказав, что она ежедневно занимается бегом или йогой.

"Я, конечно, не такой крутой, как моя мама. Она занимается спортом каждый день. Очень крутая, очень спортивная мамочка", — сказал 15-летний Андрей.

Ирина Горовая с сыном Андреем

"Ой что же будет дальше... @potapchiq за словом в карман не лезет. Мой творческий, остроумный и уже очень взрослый сын", — отреагировала на публичные комплименты сына бывшая жена Потапа.

15-летний Андрей — сын Ирины Горовой и рэпера Потапа. Они развелись в 2014 году. А после этого музыкант женился на Насте Каменских.

Напомним, Потап попал в скандал из-за концерта в Германии.

Также Фокус писал о комментарии сына Потапа относительно их взаимоотношений.