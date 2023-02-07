Бывшая жена Потапа Ирина Горовая стала жертвой мошенников

Экс-спруга украинского шоумена Потапа рассказала, что от ее имени занимались мошенничеством.

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Украинский музыкальный продюсер Ирина Горовая поделилась в своем Instagram-аккаунте неприятной новостью. Знаменитость стала жертвой мошенников.

В частности, злоумышленники создали в Telegram фейковую страницу девушки. От ее имени они писали ее знакомым и собирали деньги якобы на благотворительность. Горовая была просто шокирована, что у кого-то хватает совести заниматься мошенничеством, особенно во время войны.

"У меня нет слов! В любое время мошенничество — это преступление. Но во время войны — это просто недопустимая роскошь даже для преступников, потому что сейчас на кону жизнь целой страны, а, возможно, и мира. Обманывать своих же — самоубийство! " – возмутилась продюсер.

Кроме того Горовая подчеркнула, что обо всех благотворительных сборах она сообщает на своих официальных страницах. В то же время знаменитость призвала подписчиков тщательно проверять информацию.

"Обо всех проводимых сборах я обязательно рассказываю здесь — на своей официальной странице в Instagram. Проверяйте, пожалуйста, если видите какое-то личное обращение от меня в других социальных сетях!" – добавила Ирина.

Ранее Фокус писал, что дочь украинского продюсера Ирины Горовой — Наташа Горовая — вышла замуж за возлюбленного из арабской страны. Недавно девушка выложила кадры из Ливана и рассказала подробности проживания в этой стране.