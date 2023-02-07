Колишня дружина Потапа Ірина Горова стала жертвою шахраїв

Ексдружина українського шоумена Потапа розповіла, що від її імені займалися шахрайством.

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Українська музична продюсерка Ірина Горова поділилася у своєму Instagram-акаунті неприємною новиною. Знаменитість стала жертвою шахраїв.

Зокрема, зловмисники створили в Telegram фейкову сторінку дівчини. Від її імені вони писали її знайомим і збирали гроші нібито на благодійність. Горова була просто шокована, що в когось вистачає сумління займатися шахрайством, особливо під час війни.

"У мене немає слів! У будь-який час шахрайство — це злочин. Але під час війни — це просто неприпустима розкіш навіть для злочинців, бо зараз на кону життя цілої країни, а, можливо, й світу. Обманювати своїх же — самогубство!" — обурилася продюсерка.

Крім того, Горова підкреслила, що про всі благодійні збори вона повідомляє на своїх офіційних сторінках. Водночас знаменитість закликала підписників ретельно перевіряти інформацію.

"Про всі збори я обов'язково розповідаю тут — на своїй офіційній сторінці в Instagram. Перевіряйте, будь ласка, якщо бачите якесь особисте звернення від мене в інших соціальних мережах!" — додала Ірина.

Раніше Фокус писав, що дочка української продюсерки Ірини Горової — Наталя Горова — вийшла заміж за коханого з арабської країни. Нещодавно дівчина виклала кадри з Лівану та розповіла подробиці проживання в цій країні.