Пасербиця Потапа, яка вийшла заміж за араба, розповіла про життя в Лівані

Донька колишньої дружини Потапа Ірини Горової розповіла, як живе в Лівані після заміжжя.

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Наталя Горова — дочка української продюсерки Ірини Горової та популярного виконавця Потапа, яку він виховував із однорічного віку. Нещодавно дівчина вийшла заміж за коханого з арабської країни. У своєму Instagram-акаунті вона виклала кадри з Лівану та розповіла подробиці проживання в цій країні.

На знімках можна побачити архітектуру, вулиці та навіть руїни на вулицях Лівану. Також Наташа показала кілька знімків, на яких вона позує на тлі приголомшливого морського пейзажу. За словами дівчини, вона вже адаптувалася до життя в Лівані, хоча були речі, які її відверто дивували.

[ + – ] Ірина та Наталія Горові Фото: Instagram @natashka.gorovaya

"Знайомство з Lebanon. Здається, що це було так давно… Але пройшов лише рік. Одна з найсмачніших кухонь, які я тільки пробувала. Навчилася трохи говорити арабською. Адаптувалася до життя без опалення, води й електроенергії — у Лівані це норма, коли світло вмикають лише на кілька годин... Те саме, що зараз в Україні... але тоді я й уявити не могла, що таке можливо... Неймовірний контраст — зруйнована заправка, сучасні будівлі пліч-о-пліч зі старими, покинуті вулиці та неймовірна природа. Закоханість із першого погляду. У людей, їжу, атмосферу, архітектуру, колорит, холодні квартири, своєрідний затишок і природу", — поділилася Горова.

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року Ірина Горова поділилася новиною та повідомила, що її старша дочка Наталія таємно вийшла заміж у Лівані, оскільки її чоловік має ліванське коріння. Пара одружилася за мусульманськими традиціями, проте віру Наталія не змінювала.

Також Фокус писав, що 35-річна українська співачка Настя Каменських розповіла про життя в умовах війни та стосунки з Потапом.