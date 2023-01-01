Настя Каменських розповіла правду про стосунки з Потапом

Раніше в мережі активно поширювалися чутки про розлучення зіркової пари.

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35-річна українська співачка Настя Каменських розповіла про життя в умовах війни та стосунки з Потапом. Про це пише Insider.

Зірка сцени зазначила, що наразі важливо об’єднувати свої зусилля, аби допомагати країні та здобувати перемогу.

"Звісно, ми з Льошею у будь-якій ситуації намагаємося одне одного підтримувати. Я впевнена, що головне — об’єднуватись, коли важко та спіткає жахлива біда. Звісно, зараз у кожного з нас є свої задачі і напрями діяльності", — зізналася Настя Каменських, яка зустріла початок повномасштабного вторгнення РФ за кордоном разом із чоловіком.

[ + – ] Настя Каменських

Зокрема артистка додала, що пишається тим, що вона українка, а її творчість набула нових сенсів.

"Ще два роки тому я випустила пісню "Додому" і тоді навіть уявити не могла, що слова "Я тобі несу всю свою любов, я тобі скажу: повертайся знов" вже через рік звучатимуть з вуст українських жінок, які крізь біль та розпач переживатимуть розлуку з найдорожчими людьми", — розповідає порталу Настя Каменських.

Також знаменитість зізналася, що через свою публічність та надмірну увагу з боку фанатів та хейтерів в неї траплялися зриви.

"Саме робота з психологом завжди допомагала мені впоратись з цим усім", — зазначила 35-річна українська співачка.

[ + – ] Настя Каменських та Потап

Нещодавно в мережі почали ширитися чутки про ймовірне розлучення Насті Каменських та Потапа. Зіркова пара стала рідше викладати спільні кадри та залишати неоднозначні цитати у своїх соцмережах.

Нагадаємо, Потап натякнув на розлучення з Настею Каменських.

Також Фокус писав про першу появу на публіці Насті Каменських та Потапа після чуток про розрив зіркової пари.