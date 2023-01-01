Настя Каменських розповіла правду про стосунки з Потапом
Раніше в мережі активно поширювалися чутки про розлучення зіркової пари.
35-річна українська співачка Настя Каменських розповіла про життя в умовах війни та стосунки з Потапом. Про це пише Insider.
Зірка сцени зазначила, що наразі важливо об’єднувати свої зусилля, аби допомагати країні та здобувати перемогу.
"Звісно, ми з Льошею у будь-якій ситуації намагаємося одне одного підтримувати. Я впевнена, що головне — об’єднуватись, коли важко та спіткає жахлива біда. Звісно, зараз у кожного з нас є свої задачі і напрями діяльності", — зізналася Настя Каменських, яка зустріла початок повномасштабного вторгнення РФ за кордоном разом із чоловіком.
Зокрема артистка додала, що пишається тим, що вона українка, а її творчість набула нових сенсів.
"Ще два роки тому я випустила пісню "Додому" і тоді навіть уявити не могла, що слова "Я тобі несу всю свою любов, я тобі скажу: повертайся знов" вже через рік звучатимуть з вуст українських жінок, які крізь біль та розпач переживатимуть розлуку з найдорожчими людьми", — розповідає порталу Настя Каменських.
Також знаменитість зізналася, що через свою публічність та надмірну увагу з боку фанатів та хейтерів в неї траплялися зриви.
"Саме робота з психологом завжди допомагала мені впоратись з цим усім", — зазначила 35-річна українська співачка.
Нещодавно в мережі почали ширитися чутки про ймовірне розлучення Насті Каменських та Потапа. Зіркова пара стала рідше викладати спільні кадри та залишати неоднозначні цитати у своїх соцмережах.
Нагадаємо, Потап натякнув на розлучення з Настею Каменських.
Також Фокус писав про першу появу на публіці Насті Каменських та Потапа після чуток про розрив зіркової пари.