"Зима прощання". Потап знову натякнув на розлучення з Настею Каменських

Музикант опублікував уривок нового треку коханої.

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41-річний український співак та продюсер Олексій Потапенко (Потап) ще раз натякнув на розлучення з Настею Каменських. У своєму Instagram музикант залишив неоднозначне послання.

Репер опублікував у своєму блозі фрагмент нової пісні NK "Мама-зима" і коротко прокоментував: "Зима прощання".

Оскільки зіркова пара останнім часом усе рідше з'являється разом у соцмережах та на публіці, фанати почали підозрювати про ймовірне розлучення співачки та продюсера.

"Що це означає… Ви були і є моєю найулюбленішою парою в шоубізі, ще з 4 років я мріяла про ваше одруження😢 і тут таке… сподіваюся , що в Вас з Настею все добре!! Всі проблеми вирішуються❤️", — пишуть прихильники знаменитостей у коментарях.

Зазначимо, що Настя Каменських та Олексій Потапенко одружилися у травні 2019 під час таємної церемонії розпису. До цього музикант 15 років був у шлюбі з Іриною Горовою, від союзу з якою підростає син Андрій. Втім, у 2014 пара розпалася.

[ + – ] Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап тривалий час співали в одному дуеті, їх підозрювали у романі, проте в той час репер був одружений. Втім, через роки фанати дочекалися одруження улюбленої зіркової пари.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських підігріли чутки про ймовірне розлучення.

Також Фокус писав про бажання Потапа відправитися воювати на фронт.