Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

"Хочу на фронт". Потап розповів про бажання воювати

Потап, Потап настя каменських, Потап в теробороні, Потап повернувся в Україну, де зараз Потап
Фото: Instagram | Потап

Останні сім місяців музикант перебував за кордоном.

Related video

41-річний український співак Потап (Олексій Потапенко) зізнався, що перебуває у лавах Тероборони. Про це він розповів у своєму новому мініінтерв'ю.

Чоловік Насті Каменських розповів, як рвався потрапити на фронт, проте батько сказав йому для початку записатися до Тероборони.

"Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишись для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду робити далі те, що вмію. Доносити все про Україну", — зазначив український музикант, який останні 7 місяців перебував в Іспанії. За кордоном Потап організовував благодійні концерти та вів активну оборону у соціальних мережах.

З України Потап та Настя Каменських виїхали за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Зіркова пара полетіла на відпочинок, взявши із собою своїх мам, про що згодом розповідала дружина репера.

Потап розповів про життя після 24 лютого

Зокрема заслужений артист України розповів про російського колегу, котрий зі сльозами просив вибачення в українців за розпочату війну. За словами Потапа, в перші дні вторгнення йому зателефонував ведучий Іван Ургант.

"Це один з людей, який так переживав, що він вибачався за всю країну", — зізнався музикант .

Потап та Настя Каменських Fullscreen
Потап та Настя Каменських
Фото: kamenskux/instagram

Нагадаємо, Потап повернувся в Україну на початку осені 2022.

Також Фокус писав про проблеми зі здоров'ям Потапа.