"Хочу на фронт". Потап розповів про бажання воювати

Останні сім місяців музикант перебував за кордоном.

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41-річний український співак Потап (Олексій Потапенко) зізнався, що перебуває у лавах Тероборони. Про це він розповів у своєму новому мініінтерв'ю.

Чоловік Насті Каменських розповів, як рвався потрапити на фронт, проте батько сказав йому для початку записатися до Тероборони.

"Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишись для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду робити далі те, що вмію. Доносити все про Україну", — зазначив український музикант, який останні 7 місяців перебував в Іспанії. За кордоном Потап організовував благодійні концерти та вів активну оборону у соціальних мережах.

З України Потап та Настя Каменських виїхали за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Зіркова пара полетіла на відпочинок, взявши із собою своїх мам, про що згодом розповідала дружина репера.

[ + – ] Потап розповів про життя після 24 лютого

Зокрема заслужений артист України розповів про російського колегу, котрий зі сльозами просив вибачення в українців за розпочату війну. За словами Потапа, в перші дні вторгнення йому зателефонував ведучий Іван Ургант.

"Це один з людей, який так переживав, що він вибачався за всю країну", — зізнався музикант .

[ + – ] Потап та Настя Каменських Фото: kamenskux/instagram

Нагадаємо, Потап повернувся в Україну на початку осені 2022.

Також Фокус писав про проблеми зі здоров'ям Потапа.