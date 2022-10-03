"Хочу на фронт". Потап розповів про бажання воювати
Останні сім місяців музикант перебував за кордоном.
41-річний український співак Потап (Олексій Потапенко) зізнався, що перебуває у лавах Тероборони. Про це він розповів у своєму новому мініінтерв'ю.
Чоловік Насті Каменських розповів, як рвався потрапити на фронт, проте батько сказав йому для початку записатися до Тероборони.
"Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишись для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду робити далі те, що вмію. Доносити все про Україну", — зазначив український музикант, який останні 7 місяців перебував в Іспанії. За кордоном Потап організовував благодійні концерти та вів активну оборону у соціальних мережах.
З України Потап та Настя Каменських виїхали за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Зіркова пара полетіла на відпочинок, взявши із собою своїх мам, про що згодом розповідала дружина репера.
Зокрема заслужений артист України розповів про російського колегу, котрий зі сльозами просив вибачення в українців за розпочату війну. За словами Потапа, в перші дні вторгнення йому зателефонував ведучий Іван Ургант.
"Це один з людей, який так переживав, що він вибачався за всю країну", — зізнався музикант .
Нагадаємо, Потап повернувся в Україну на початку осені 2022.
Також Фокус писав про проблеми зі здоров'ям Потапа.