Потап повернувся в Україну та розповів, де він перебував останні пів року

Артист зізнався, що довго лікувався від серйозного захворювання.

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Відомий український реп-виконавець Потап днями повернувся в Україну з-за кордону та розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" про свої проблеми зі здоров'ям. За словами артиста, він переніс COVID-19, після чого в нього стався отит, а потім синдром Ремзі-Ханта (параліч обличчя та нервів). На цю хворобу страждає Джастін Бібер.

"Це така важка штука. Але я дивився на хлопців, які воюють, і розумів — який параліч, про що говорити?" — сказав репер.

Артист також розповів, що всі пів року працював за кордоном. Разом із дружиною Настею Каменських вони побували в багатьох країнах — від Польщі до Латинської Америки. Його команда давала благодійні концерти, переказуючи гроші на потреби України.

"Мене давно не було в ефірі, але я весь час працював. Довгий час був за кордоном, давав концерти від Польщі та Латинської Америки. Ми з Настею як сім'я волонтерів зробили дуже багато. Ще кілька тижнів тому сума, яку ми зібрали, була 75 мільйонів гривень, зараз ця цифра наближається до позначки 100 мільйонів", — розповів Потап

За словами музиканта, він більше не писатиме пісні російською мовою. Якщо його попросять фанати, то він може під час концерту виконати старі хіти. Але нових російською точно не буде.

"Я викреслив зі своїх пісень російську мову. Мої нові пісні писатимуться суто українською, іспанською чи англійською. Якщо люди попросять, то на концертах я можу заспівати щось із того, що було написано до війни, але в нових піснях ніякої російської", — зауважив артист.

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні застала Потапа та його дружину Настю Каменських у Мадриді, де вони проводили відпустку з батьками. Артисти неодноразово заявляли, що нічого не заробляють для власних потреб під час концертів і всі гроші з благодійних виступів переказують в Україну.

Також Фокус писав про виступи Насті Каменських у Латинській Америці, де вона виконувала пісні на підтримку України.