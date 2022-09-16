Потап вернулся в Украину и рассказал, где он находился последние полгода

Артист признался, что долго лечился от серьезного заболевания.

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Известный украинский рэп-исполнитель Потап на днях вернулся в Украину из-за границы и рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" о своих проблемах со здоровьем. По словам артиста, он перенес COVID-19, после чего у него случился отит, а затем синдром Рэмзи-Ханта (паралич лица и нервов). Этой болезнью страдает Джастин Бибер.

"Это такая тяжелая штука. Но я смотрел на воюющих ребят и понимал ‒ какой паралич, о чем говорить?", ‒ сказал рэпер.

Артист также рассказал, что все полгода работал за границей. Вместе с супругой Настей Каменских они побывали во многих странах — от Польши до Латинской Америки. Его команда давала благотворительные концерты, переводя деньги на нужды Украины.

"Меня давно не было в эфире, но я все время работал. Долгое время был заграницей, давал концерты от Польши и Латинской Америки. Мы с Настей как семья волонтеров сделали очень много. Еще несколько недель назад сумма, которую мы собрали, была 75 миллионов гривен, сейчас же эта цифра приближается к отметке 100 миллионов", – рассказал Потап

По словам музыканта, он больше не будет писать песни на русском языке. Если его попросят фанаты, он может во время концерта исполнить старые хиты. Но новых на русском точно не будет.

"Я вычеркнул из своих песен русский язык. Мои новые песни будут писаться сугубо украинским, испанским или английским. Если люди попросят, то на концертах я могу спеть что-то из того, что было написано до войны, но в новых песнях никакого русского" — отметил артист.

Напомним, полномасштабная война в Украине застала Потапа и его супругу Настю Каменских в Мадриде, где они проводили отпуск с родителями. Артисты не раз заявляли, что ничего не зарабатывают для собственных нужд во время концертов и все деньги с благотворительных выступлений переводят в Украину.

Также Фокус писал о выступлениях Насти Каменских в Латинской Америке, где она исполняла песни в поддержку Украины.