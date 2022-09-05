Знаменитость активно выступала на благотворительных концертах за границей.

35-летняя украинская певица Настя Каменских рассказала о своем нынешнем заработке. Об этом артистка отметила в своем новом мини-интервью.

По словам жены Потапа, в настоящее время она потеряла любой доход. Все собранные на концертах средства идут на благотворительные нужды Украины.

"Мы сейчас ничего не зарабатываем. Единственное, что я стараюсь с музыкантами, когда езжу, у них семьи, дети, побольше их привозить. Такой сложный вопрос, потому что нет ничего", — откровенно заявила Настя Каменских, добавив, что сейчас она живет за деньги, заработанные до 24 февраля.

Однако певица не только зарабатывает на благотворительность своим голосом, но и время от времени перечисляет на нужды Украины деньги из своих старых сбережений. Раньше они с мужем откладывали средства на будущие проекты и съемки клипов.

[ + – ] Настя Каменских призналась, сколько сейчас зарабатывает

На популярный вопрос со стороны поклонников артистки, как она оказалась в разгар войны за границей с мужем призывного возраста, Каменских ответила, что уехала до 24 февраля, не зная о полномасштабном вторжении. Вместе с Потапом Настя Каменских взяла в Мадрид свою маму и свекровь.

"Взяли мам, потому что после смерти отца я стараюсь часто вывозить свою маму куда-то. Она очень скучает, ей тяжело. Когда ты берешь одну маму, другую ты не можешь не взять, у нас так принято в семье", — призналась знаменитость.

[ + – ] Настя Каменских активно выступала за границей Фото: Скриншот

По словам украинской певицы, за время пребывания за границей они с Потапом собрали на благотворительные нужды Украины более 70 млн грн.

Напомним, Настя Каменских окончательно ответила на распространенные слухи о ее беременности.

Также Фокус писал о выступлениях Насти Каменских в Латинской Америке, где она исполняла песни в поддержку Украины.