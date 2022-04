Настя Каменских открыла церемонию Latin American Music Awards песней в поддержку Украины

Выступая перед многотысячной публикой, певица еле сдерживала слезы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим именем NK, открыла церемонию Latin American Music Awards в Лас-Вегасе, спев вместе с группой The Black Eyed Peas и латиноамериканскими звездами песню Where is the love. Видео выступления, а также своего обращения к зрителям артистка опубликовала в Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На сцене Настя появилась в белом костюме с желто-голубой лентой. Перед тем, как зазвучала песня, присутствующим показали кадры происходящего в Украине, противостоящей российской агрессии.

Кроме песни, артистка также обратилась к миру с речью. Ее выступление получилось очень эмоциональным. Певица еле сдерживала слезы, когда рассказывала на испанском языке об Украине, в которой сейчас идет не просто война, а настоящий геноцид:

"Каждая нация имеет право жить независимо. Каждый город имеет право на полную безопасность. Все мы вправе жить под мирным небом. Мы все имеем право на счастье и свободу. И это то, за что Украина борется сейчас. Это то, о чем мы просим вас. Защитить нас, поддерживая Украину. Прямо сейчас то, что происходит в моей стране, – это не просто страшная война. Россия совершает геноцид против украинцев. И это не должно остаться безнаказанным. Если бы вы только знали, насколько красивая моя страна! Какие простые, искренние и талантливые люди живут там. И как они слушают и обожают вашу латинскую музыку. Maluma собрал огромный Дворец спорта в Киеве. У меня была возможность открыть его концерт и увидеть, как его поклонники поют вместе с ним. Rosalia снимала свой видеоклип в Киеве и работала с украинским продакшеном. Bad Bunny… ребята слушают твою музыку, когда едут в авто. Они не понимают ни слова, но они чувствуют себя хорошо в тот момент, потому что музыка не имеет границ. То, что они слышат сейчас, – это гром бомб. Мы не можем позволить, чтобы города разрушали и жертвы превращались прямо в статистику. Пожалуйста, не позволим войне в Украине стать чем-нибудь "обычным". Война не имеет места в обычном мире. Умоляю вас, не забывайте о моей стране, говорите о ней, поддерживайте ее как только можете, потому что у свободы сейчас другое имя. Свобода – это "Украина". Слава Украине!", – сказала Каменских. Ее слова были встречены оглушительными аплодисментами.

На мероприятие, которое проходило в Лас-Вегасе, украинская артистка приехала в тематическом наряде. На ней был синий тренч, разрисованный вручную. Кроме украинского флага, на нем красовались надписи: "Украина – это свобода. Свобода – это Украина".

[ + – ] Настя Каменских на Latin American Music Awards Фото: Скриншот

Напомним, 15 марта Каменских представила антивоенную песню об Украине. Недавно стало известно, что она, ее супруг Алексей Потапенко (Потап) и еще почти 30 украинских артистов не смогут въехать в Россию в ближайшие 50 лет.