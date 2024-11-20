Солнечные панели для квартир за "копейки": модули от EcoFlow, Longi, Jinko, Risen, Neo

Солнечные модули — решение проблем с веерными отключениями света. Даже в городских условиях они могут помочь украинцам питать самые необходимые устройства.

Солнечные панели помогут пережить веерные отключения электричества и даже блекауты, если их установить на балконе квартиры. В данном материале Фокуса собраны штучные и недорогие солнечные батареи, которые по карману каждому украинцу.

Балконные солнечные панели: особенности установки

Стоит помнить, что одной только солнечной панели недостаточно — понадобится еще такое оборудование, как аккумулятор (для хранения энергии) и инвертор (для преобразования снимаемого с аккумулятора постоянного тока в переменный). Также плюсом было бы то, что балкон выходит на южную сторону и отсутствие высоких деревьев и зданий около дома, которые могли бы отбрасывать тень.

Бытовые солнечные мини-электростанции, обычно, маломощны — до 10 кВт, но все же они способны помочь во время веерных отключений или краткосрочных блекаутов. Например, они могут питать газовый котел (5-6 ч), давать освещение в комнате и коридоре (12 В), помочь зарядить смартфон или носимый гаджет вроде фитнес-браслета, о чем сообщало издание greenplanet.dp.ua.

Фотоэлементы можно прикрепить к балкону на внешней стороне (для этого понадобится разрешение ОСББ, — ред.), или же можно просто поставить портативный модуль. Подробнее Фокус писал о переносных солнечных панелях, доступных украинцам, в своем материале "Дешевая энергия для каждого: лучшие портативные солнечные панели и как ими пользоваться".

В этой статье мы предлагаем рассмотреть варианты обычных и гибких солнечных батарей по низким ценам — от 2 800 до 20 000 грн (информация об актуальной стоимости моделей была взята с сайта hotline.ua, — ред.).

Солнечные панели EcoFlow PowerStream на балконе Фото: EcoFlow

Longi Solar LR5-72HTH-585M

Солнечный монокристаллический модуль Longi Solar LR5-72HTH-585M имеет мощность 585 Вт, располагает технологией Half-Cell. Он способен работать при частичном затенении, слабом свете, в пасмурную погоду, на рассвете и на закате. Производитель утверждает, что эффективность фотоэлемента составляет минимум 22%. Стоит отметить, что китайская Longi Solar LR5-72HTH-585M получила от разработчиков усиленную конструкцию, а это значит, что ей не страшны порывы ветра, тяжесть снежного покрова, удары града или обильный дождь. Рама выполнена из алюминиевого сплава, сама панель оборудована двойным закаленным стеклом обеспечивают.

Солнечный модуль Longi Solar LR5-72HTH-585M Фото: Longi

Кроме того, модель может похвастать классом защиты IP68 — излишняя влага и пыль не страшны, поэтому перемена погоды никак не повлияет на эффективность ее работы. Перегрев тоже не проблема, так как солнечная панель обладает низким температурным коэффициентом. Ее можно купить отдельно, но можно приобрести и несколько штук, чтобы получить более высокий КПД.

Технические характеристики:

Номинальная мощность: 585 Вт

Номинальный ток:13,24 А

Номинальное напряжение: 44,21 В

КПД: 22,6%

Класс защиты: IP68

Количество фотоэлементов в модуле: 144 шт.

Количество панелей в комплекте: 1 шт.

Высота: 2278 мм

Ширина: 1134 мм

Вес: 27,5 кг

Страта производителя: Китай

Диапазон рабочих температур: от -40 до +85 °С

Цены: 4 300 – 7 499 грн

Risen RSM40-8-400M

Risen RSM40-8-400M обладает мощностью 400 Вт, может работать при тусклом свете, располагает технологиями Half-Cell и 9BB (9 шин), что способствует лучшему сбору солнечной энергии и увеличивает срок службы батареи. Коэффициент полезного действия, как заявляет производитель, составляет чуть более 20%.

Солнечная панель Risen RSM40-8-400M Фото: Risen

Конструкция держится на алюминиевой раме и закаленном стекле, защищающем ячейки от непогоды — снега, дождя, града, пыли, влаги, ветра. Присвоенный классификатор IP68 говорит о том, что устройство водо- и пыненепроницаемо. Это важно при использовании фотоэлемента в сложных климатических условиях. Китайская панель Risen RSM40-8-400M можно применить как для домашней солнечной электростанции, так и для коммерческих нужд, если нужно обеспечить чистой энергией небольшое предприятие.

Технические характеристики:

Номинальная мощность: 400 Вт

Номинальный ток: 11,64 А

Номинальное напряжение: 41,3 В

КПД: 20,8 %

Класс защиты: IP68

Количество фотоэлементов в модуле: 120 шт.

Количество панелей в комплекте: 1 шт.

Высота: 1754 мм

Ширина: 1096 мм

Вес: 21 кг

Страна производителя: Китай

Рабочая температура: от -40 до +85°С

Цены: 2 800 – 6 885 грн

Jinko Solar JKM445N-54HL4R-V N-Type Tiger Neo 445W Black Frame

Солнечная батарея Jinko Solar JKM445N-54HL4R-V N-Type Tiger Neo 445W Black Frame располагает мощностью 445 Вт. Панель отличает от других цвет рамы — черный. Она состоит из монокристаллических ячеек N-типа, обеспечивающих хороший КПД — более 22%. Следует сказать, что N-ячейки способствуют снижению потерь мощности, обладают повышенной устойчивостью к деградации и способностью функционировать при тусклом освещении.

Как можно применить панели Jinko Solar JKM445N-54HL4R-V N-Type Tiger Neo 445W Black Frame Фото: Jinko

Конструкция данного фотоэлемента довольно прочная, оснащена закаленным стеклом, защита имеет классификатор IP68 (пыле- и влагоустойчивость). Как и предыдущие модули, этот тоже можно использовать при сложных погодных условиях, а также не беспокоиться о том, что снег, глад, порывы ветра, обильный дождь повредят его поверхность. Панель подходит для использования на балконе, в составе солнечной домашней электростанции (на крыше), для питания яхт, трейлеров, как это показано на фото выше.

Технические характеристики:

Номинальная мощность: 445 Вт

Номинальный ток: 13,48 А

Номинальное напряжение: 33,02 В

КПД: 22,27%

Класс защиты: IP68

Количество фотоэлементов в модуле: 108 шт.

Количество панелей в комплекте: 1 шт.

Высота: 1762 мм

Ширина: 1134 мм

Вес: 21 кг

Комплектация (для электростанции): MC4-совместимые

Страна производителя: Китай

Рабочая температура: от -40 до +85°С

Цены: 3 271 – 5 593 грн

EcoFlow 100W Flexible Solar Panel (ZMS330)

Эта американская панель отличается своей гибкостью и более низкой мощностью — 100 Вт. Однако плюс в том, что благодаря гибким материалам ее можно установить на неровных поверхностях, например, на балконе, крыше и даже авто. Угол сгиба составляет 258 градусов. При этом эффективность фотоэлемента остается на высоком уровне — гибкость никак не влияет на КПД в рекордные для данного рейтинга 23%.

Солнечная панель EcoFlow 100W Flexible Solar Panel ZMS330 Фото: EcoFlow

Солнечная панель, кроме прочего, располагает защитной пленкой ETFE, что позволяет ей одинаково хорошо работать в условиях повышенной влажности или сухого воздуха. Защита модуля имеет классификатор IP68, благодаря чему он не боится пи пыли, ни влаги. Подходит для подзарядки при помощи зарядной станции системы Power Kit.

Технические характеристики:

Номинальная мощность: 100 Вт

Номинальный ток: 5,9 А

Номинальное напряжение: 17,1 В

КПД: 23%

Класс защиты: IP68

Количество фотоэлементов в модуле: 182 шт.

Количество панелей в комплекте: 1 шт.

Высота: 1055 мм

Ширина: 612 мм

Вес: 2,3 кг

Страна производителя: США

Цены: 5 475 – 8 528 грн

NEO Tools 200W

Данный польский фотоэлемент классифицируется как полугибкй, потому что угол изгиба составляет 15 градусов. И все же это делает устройство очень удобным для инсталляции на неровных поверхностях. Оно модет найти применение на балконе, на крыше машины, на плавсредстве и пр.

Солнечные панели NEO Tools 200W Фото: NEO

Также NEO Tools 200W можно использовать и в качестве портативной солнечной панели — то есть не обязательно ее крепить намертво. Мощность составляет 200 Вт. С ее помощью возможно зарядить батареи 12 В, есть выход для MC4. Степень защиты — IP67. В комплект поставки входят заклепки для крепления, кабель MC4.

Технические характеристики:

Номинальная мощность: 200 Вт

Номинальный ток: 11,11 А

Номинальное напряжение: 18 В

Класс защиты: IP67

Количество панелей в комплекте: 1 шт.

Высота: 1585 мм

Ширина: 710 мм

Вес: 4,2 кг

Комплектация (для электростанции): кабель МС4

Страна производителя: Польша

Цены: 13 779 – 20 099 грн

Ранее мы писали, что солнечные панели подешевели на 90% за 10 лет. Во многих странах солнечная энергия превратилась из одного из самых дорогих источников электроэнергии в самый дешевый.