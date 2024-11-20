Сонячні панелі для квартир за "копійки": модулі від EcoFlow, Longi, Jinko, Risen, Neo

Сонячні модулі — розв'язання проблем із віяловими відключеннями світла. Навіть у міських умовах вони можуть допомогти українцям живити найнеобхідніші пристрої.

Сонячні панелі допоможуть пережити віялові відключення електрики і навіть блекаути, якщо їх встановити на балконі квартири. У цьому матеріалі Фокуса зібрані штучні й недорогі сонячні батареї, які по кишені кожному українцю.

Балконні сонячні панелі: особливості встановлення

Варто пам'ятати, що однієї тільки сонячної панелі недостатньо — знадобиться ще таке обладнання, як акумулятор (для зберігання енергії) та інвертор (для перетворення постійного струму, що знімається з акумулятора, на змінний). Також плюсом було б те, що балкон виходить на південний бік і відсутність високих дерев і будівель біля будинку, які могли б відкидати тінь.

Побутові сонячні міні-електростанції, зазвичай, малопотужні — до 10 кВт, але все ж таки вони здатні допомогти під час віялових відключень або короткострокових блекаутів. Наприклад, вони можуть живити газовий котел (5-6 год), давати освітлення в кімнаті та коридорі (12 В), допомогти зарядити смартфон або переносний гаджет на кшталт фітнес-браслета, про що повідомляло видання greenplanet.dp.ua.

Фотоелементи можна прикріпити до балкона на зовнішній стороні (для цього знадобиться дозвіл ОСББ, — ред.), або ж можна просто поставити портативний модуль. Детальніше Фокус писав про переносні сонячні панелі, доступні українцям, у своєму матеріалі "Дешева енергія для кожного: найкращі портативні сонячні панелі і як ними користуватися".

У цій статті ми пропонуємо розглянути варіанти звичайних і гнучких сонячних батарей за низькими цінами — від 2 800 до 20 000 грн (інформація про актуальну вартість моделей була взята з сайту hotline.ua, — ред.).

Сонячні панелі EcoFlow PowerStream на балконі Фото: EcoFlow

Longi Solar LR5-72HTH-585M

Сонячний монокристалічний модуль Longi Solar LR5-72HTH-585M має потужність 585 Вт, має технологію Half-Cell. Він здатний працювати при частковому затіненні, слабкому світлі, в похмуру погоду, на світанку і на заході сонця. Виробник стверджує, що ефективність фотоелемента становить мінімум 22%. Варто зазначити, що китайська Longi Solar LR5-72HTH-585M отримала від розробників посилену конструкцію, а це значить, що їй не страшні пориви вітру, тяжкість снігового покриву, удари граду або рясний дощ. Рама виконана з алюмінієвого сплаву, сама панель обладнана подвійним загартованим склом, що забезпечує.

Сонячний модуль Longi Solar LR5-72HTH-585M Фото: Longi

Крім того, модель може похвалитися класом захисту IP68 — зайва волога і пил не страшні, тому зміна погоди ніяк не вплине на ефективність її роботи. Перегрів теж не проблема, оскільки сонячна панель має низький температурний коефіцієнт. Її можна купити окремо, але можна придбати і кілька штук, щоб отримати більш високий ККД.

Технічні характеристики:

Номінальна потужність: 585 Вт

Номінальний струм: 13,24 А

Номінальна напруга: 44,21 В

ККД: 22,6%

Клас захисту: IP68

Кількість фотоелементів у модулі: 144 шт.

Кількість панелей у комплекті: 1 шт.

Висота: 2278 мм

Ширина: 1134 мм

Вага: 27,5 кг

Країна виробника: Китай

Діапазон робочих температур: від -40 до +85 °С

Ціни: 4 300 — 7 499 грн

Risen RSM40-8-400M

Risen RSM40-8-400M має потужність 400 Вт, може працювати при тьмяному світлі, має в своєму розпорядженні технологіями Half-Cell і 9BB (9 шин), що сприяє кращому збору сонячної енергії і збільшує термін служби батареї. Коефіцієнт корисної дії, як заявляє виробник, становить трохи більше 20%.

Сонячна панель Risen RSM40-8-400M Фото: Risen

Конструкція тримається на алюмінієвій рамі і загартованому склі, що захищає комірки від негоди — снігу, дощу, граду, пилу, вологи, вітру. Присвоєний класифікатор IP68 свідчить про те, що пристрій водо- і пилонепроникний. Це важливо при використанні фотоелемента в складних кліматичних умовах. Китайську панель Risen RSM40-8-400M можна застосувати як для домашньої сонячної електростанції, так і для комерційних потреб, якщо потрібно забезпечити чистою енергією невелике підприємство.

Технічні характеристики:

Номінальна потужність: 400 Вт

Номінальний струм: 11,64 А

Номінальна напруга: 41,3 В

ККД: 20,8 %

Клас захисту: IP68

Кількість фотоелементів у модулі: 120 шт.

Кількість панелей у комплекті: 1 шт.

Висота: 1754 мм

Ширина: 1096 мм

Вага: 21 кг

Країна виробника: Китай

Робоча температура: від -40 до +85°С

Ціни: 2 800 — 6 885 грн

Jinko Solar JKM445N-54HL4R-V N-Type Tiger Neo 445W Black Frame

Сонячна батарея Jinko Solar JKM445N-54HL4R-V N-Type Tiger Neo 445W Black Frame має потужність 445 Вт. Панель відрізняє від інших колір рами — чорний. Вона складається з монокристалічних осередків N-типу, що забезпечують хороший ККД — понад 22%. Слід сказати, що N-осередки сприяють зниженню втрат потужності, мають підвищену стійкість до деградації і здатність функціонувати при тьмяному освітленні.

Як можна застосувати панелі Jinko Solar JKM445N-54HL4R-V N-Type Tiger Neo 445W Black Frame Фото: Jinko

Конструкція цього фотоелемента досить міцна, оснащена загартованим склом, захист має класифікатор IP68 (пило- та вологостійкість). Як і попередні модулі, цей теж можна використовувати за складних погодних умов, а також не турбуватися про те, що сніг, гладь, пориви вітру, рясний дощ пошкодять його поверхню. Панель підходить для використання на балконі, у складі сонячної домашньої електростанції (на даху), для живлення яхт, трейлерів, як це показано на фото вище.

Технічні характеристики:

Номінальна потужність: 445 Вт

Номінальний струм: 13,48 А

Номінальна напруга: 33,02 В

ККД: 22,27%

Клас захисту: IP68

Кількість фотоелементів у модулі: 108 шт.

Кількість панелей у комплекті: 1 шт.

Висота: 1762 мм

Ширина: 1134 мм

Вага: 21 кг

Комплектація (для електростанції): MC4-сумісні

Країна виробника: Китай

Робоча температура: від -40 до +85°С

Ціни: 3 271 — 5 593 грн

Гнучка сонячна панель EcoFlow 100 Вт (ZMS330)

Ця американська панель вирізняється своєю гнучкістю і нижчою потужністю — 100 Вт. Однак плюс у тому, що завдяки гнучким матеріалам її можна встановити на нерівних поверхнях, наприклад, на балконі, даху і навіть авто. Кут згину становить 258 градусів. При цьому ефективність фотоелемента залишається на високому рівні — гнучкість жодним чином не впливає на ККД у рекордні для цього рейтингу 23%.

Сонячна панель EcoFlow 100W Flexible Solar Panel ZMS330 Фото: EcoFlow

Сонячна панель, крім іншого, має в своєму розпорядженні захисну плівку ETFE, що дає їй змогу однаково добре працювати в умовах підвищеної вологості або сухого повітря. Захист модуля має класифікатор IP68, завдяки чому він не боїться ні пилу, ні вологи. Підходить для підзарядки за допомогою зарядної станції системи Power Kit.

Технічні характеристики:

Номінальна потужність: 100 Вт

Номінальний струм: 5,9 А

Номінальна напруга: 17,1 В

ККД: 23%

Клас захисту: IP68

Кількість фотоелементів у модулі: 182 шт.

Кількість панелей у комплекті: 1 шт.

Висота: 1055 мм

Ширина: 612 мм

Вага: 2,3 кг

Країна виробника: США

Ціни: 5 475 — 8 528 грн

NEO Tools 200W

Цей польський фотоелемент класифікується як напівгнучкий, бо кут вигину становить 15 градусів. І все ж це робить пристрій дуже зручним для інсталяції на нерівних поверхнях. Він може знайти застосування на балконі, на даху машини, на плавзасобі тощо.

Сонячні панелі NEO Tools 200W Фото: NEO

Також NEO Tools 200W можна використовувати і як портативну сонячну панель — тобто не обов'язково її кріпити намертво. Потужність становить 200 Вт. З її допомогою можливо зарядити батареї 12 В, є вихід для MC4. Ступінь захисту — IP67. У комплект поставки входять заклепки для кріплення, кабель MC4.

Технічні характеристики:

Номінальна потужність: 200 Вт

Номінальний струм: 11,11 А

Номінальна напруга: 18 В

Клас захисту: IP67

Кількість панелей у комплекті: 1 шт.

Висота: 1585 мм

Ширина: 710 мм

Вага: 4,2 кг

Комплектація (для електростанції): кабель МС4

Країна виробника: Польща

Ціни: 13 779 — 20 099 грн

Раніше ми писали, що сонячні панелі подешевшали на 90% за 10 років. У багатьох країнах сонячна енергія перетворилася з одного з найдорожчих джерел електроенергії на найдешевше.