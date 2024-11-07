Дешева енергія для кожного: найкращі портативні сонячні панелі та як ними користуватися

Під час вибору портативної сонячної панелі потрібно враховувати її потужність, продуктивність, компактність, зручність і сумісність із зарядною станцією.

Через російські обстріли в Україні пошкоджено багато електростанцій і існує ризик віялових відключень світла, тому стали популярними альтернативні джерела енергії, такі як сонячні батареї. Портал Outdoor life склав рейтинг портативних сонячних панелей, які можна розмістити будь-де, навіть на балконі квартири. Це зручно, оскільки не потрібно жодних дозволів, будь-якої миті їх можна прибрати або навіть взяти з собою в подорож.

Як тестували панелі

Оглядач Лора Ланкастер протестувала десятки моделей від провідних брендів, таких як Bluetti, Jackery, Anker, Goal Zero, EcoFlow і BioLite. Для рейтингу вона відібрала 14 пристроїв потужністю від 100 Вт до 400 Вт, оцінивши їх за трьома основними критеріями: потужність, простоту використання і портативність. Додатково враховувалися інші чинники, такі як ціна, гарантія, а також ступінь захисту від пилу і води.

Вироблення енергії перевірялося двічі: в ясний і в похмурий день. Експерт використовував зарядні станції для вимірювання сонячної енергії, що виробляється кожною моделлю, а стару Anker SOLIX 100W як контрольну панель, з огляду на непостійну погоду. Сонячний годинник на Anker SOLIX допомагав переконатися, що панелі завжди оптимально орієнтовані на Сонце. Показники вироблення енергії знімалися з кожної панелі окремо, а потім коригувалися, враховуючи результати контрольної.

Простота використання оцінювалася за тим, наскільки легко або складно було встановити кожну панель. Деякі портативні сонячні панелі мали регульовані ніжки або сонячний годинник, що робило їх застосування швидким і простим, такі отримали оцінку "відмінно". Інші легко перекидалися, відмовлялися лежати рівно або мали складну установку, тому отримали "погано".

Портативність сонячної панелі часто залежить від її габаритів. 400-ватні моделі набагато складніше переносити, ніж 100-ватні, їх складніше помістити в машину або розмістити на полиці в гаражі. Навіть враховуючи це, на ринку можна знайти безліч варіантів ручок, відсіків для кабелів і засувок. Тестувальник кілька днів переміщував кожну сонячну панель вгору і вниз кількома сходовими прольотами в зону для випробувань, оцінивши, наскільки мобільним може бути кожен учасник рейтингу.

Ще один важливий фактор при виборі панелі: сумісність з конкретною зарядною станцією. Насамперед потрібно перевірити, чи відповідає напруга і потужність, щоб сонячна панель не перевантажила пристрій зберігання. Таку інформацію можна знайти на наклейці в нижній частині зарядної станції. Ще потрібно подивитися, чи є відповідний роз'єм для підключення, оскільки виробники можуть використовувати різні штекери навіть всередині однієї модельної лінійки. У деяких випадках виручить адаптер.

Bluetti PV120: найкраща панель на 100 Вт

Портативна сонячна панель Bluetti PV120 Фото: Скриншот

Виробник заявляє, що модель здатна витримати 120 Вт, але вона приблизно такого ж розміру і вартості, що і всі інші 100-ватні панелі. У цій категорії Bluetti PV120 виявилася найкращою, оскільки видає понад 100 Вт на сонці і випереджає конкурентів, працюючи в тіні.

Панель дуже портативна, має зручну ручку і складається у формі гармошки з надійним кріпленням. У комплекті йде зручний чохол для зберігання кабелю, щоб він не загубився. Усе це легко взяти, упакувати та перенести.

Менші за розміром складні сонячні панелі простіше встановлювати, ніж більші моделі 200 Вт і 400 Вт, але навіть серед них Bluetti PV120 виділяється простотою використання. У неї є необхідна кількість ніжок-підставок у потрібних місцях, і кут нахилу можна зручно відрегулювати за допомогою кнопок-засувок на задній стороні. З мінусів: немає сонячного годинника.

Оцінки Bluetti PV120

Потужність на сонці: 110 Вт (92% від заявленого потенціалу 120 Вт)

Потужність у хмарну погоду: 25 Вт (21% від заявленого потенціалу в 120 Вт)

Портативність: Відмінно

Простота використання: Відмінно

Основні характеристики Bluetti PV120

Вага: 5,8 кг

Розмір в упаковці: 53 x 48 см

Вихідні порти: DC

Номінальна напруга: 20 В

Рейтинг захисту: IP 65

Найнижча робоча температура: -10 С

Вартість в Україні: 9000 грн

Jackery SolarSaga 200W: найкраща панель на 200 Вт

Сонячна панель Jackery SolarSaga 200W Фото: Скриншот

Важко знайти щось краще в цій категорії, хоча ціна кусається. Jackery SolarSaga 200W продемонструвала високу продуктивність у будь-яких погодних умовах і навіть у сутінках. Панель досить легко встановити і транспортувати завдяки зручній конструкції і гумці, що утримує ніжки на місці. Досить дивно, що за такої вартості немає сонячного годинника.

Оцінки Jackery SolarSaga 200W Jackery SolarSaga 200W

Потужність на сонці: 184 Вт (92% від заявленого потенціалу 200 Вт)

Потужність у хмарну погоду: 49 Вт (25% від заявленого потенціалу 200 Вт)

Портативність: Відмінна

Простота використання: Відмінно

Основні характеристики

Вага: 6,3 кг

Розмір в упаковці: 60 x 53 см

Вихідні порти: DC

Номінальна напруга: 20 В

Рейтинг захисту: IP 68

Найнижча робоча температура: -15 С

Вартість в Україні: 20 000 грн

Jackery SolarSaga 200W

Blueetti PV200: найкраще співвідношення ціни та якості

Сонячна панель Blueetti PV200 Фото: Скриншот

Під час тестів модель виявилася дуже близько до потенціалу генерації електроенергії Jackery SolarSaga 200W — як під палючим сонцем, так і під хмарами, при цьому коштує вона приблизно на третину менше. Під час встановлення можна добре відрегулювати положення панелі завдяки кнопкам-засувкам на ніжках підставки, що дають змогу змінювати кут нахилу. Дизайн переносного кейса також на вищому рівні, зі зручною ручкою і кишенею на блискавці для кабелю. Засувки, які утримують панелі на місці в складеному стані вельми міцні.

"Після року використання і зловживання версією цієї панелі на 120 Вт я поки що не зіткнулася з будь-якими проблемами з довговічністю цієї серії", — зауважила оглядачка.

Оцінки Blueetti PV200

Потужність на сонці: 178 Вт (89% від заявленого потенціалу 200 Вт)

Потужність у хмарну погоду: 44 (22% від заявленого потенціалу 200 Вт)

Портативність: Відмінна

Простота використання: Відмінно

Основні характеристики

Вага: 8,6 кг

Розмір в упаковці: 63,5 x 58 см

Вихідні порти: MC4

Номінальна напруга: 21 В

Рейтинг захисту: IP 65

Найнижча робоча температура: -10 С

Вартість в Україні: 14 000 грн

Blueetti PV200

Zendure 400W: найкраща панель на 400 Вт

Потужна сонячна панель Zendure 400 W Фото: Outdoor Life

Панель має винятково високу продуктивність, в ідеальних погодних умовах може виробляти навіть понад 400 Вт потужності за раз. При цьому вона досить легка, зручна для транспортування і не така складна в установці, незважаючи на розмір.

Водночас, для неї складно підібрати зарядну станцію, як через високу потужність, так і через нестандартний кабель. Zendure 400W сумісна тільки зі станцією від того ж виробника — Zendure SuperBase, яка аж ніяк не може похвалитися портативністю, тому для інших знадобиться адаптер, через це вихідна потужність може знизитися.

Оцінки Zendure 400W

Потужність на сонці: 359 Вт (90% від заявленого потенціалу 400 Вт)

Потужність у хмарну погоду: не вдалося перевірити

Портативність: Добре

Простота використання: Відмінно

Основні характеристики Zendure 400W

Вага: 13,6 кг

Розмір в упаковці: 99 x 56 см

Вихідні порти: XT-90

Номінальна напруга: 40 В

Рейтинг захисту: IP 54

Найнижча робоча температура: -10 С

Вартість в Україні: 23 000 грн

Anker SOLIX 400W: найкраще співвідношення ціни та якості за 400 Вт

Сонячна панель Anker SOLIX 400W громіздка, але продуктивна Фото: Скриншот

Панель відмінно показала себе в роботі під сонцем, але не так добре в похмуру погоду. Вона дешевша за багатьох конкурентів і легка у використанні, хоча не має зручної ручки і кишені для кабелю. Anker SOLIX 400W має регульовані ніжки, що значно спростили встановлення досить громіздкої панелі під правильним кутом для оптимального вироблення електроенергії. Це важлива деталь, оскільки дуже важливо правильно розмістити, щоб вона вловлювала якомога більше сонячного світла.

Оцінки Anker SOLIX 400W

Потужність на сонці: 330 Вт (83% від заявленого потенціалу 400 Вт)

Потужність у хмарну погоду: 77 Вт (19% від заявленого потенціалу 400 Вт)

Портативність: задовільна

Простота використання: відмінно

Основні характеристики Anker SOLIX 400W

Вага: 15,8 кг

Розмір в упаковці: 99 x 91 см

Вихідні порти: XT-60

Номінальна напруга: 48 В

Рейтинг IP: IP 67

Найнижча робоча температура: -20 С

Вартість в Україні: 34 000 грн