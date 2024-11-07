Дешевая энергия для каждого: лучшие портативные солнечные панели и как ими пользоваться

При выборе портативной солнечной панели нужно учитывать ее мощность, производительность, компактность, удобство и совместимость с зарядной станцией.

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Из-за российских обстрелов в Украине повреждены многие электростанции и существует риск веерных отключений света, поэтому стали популярными альтернативные источники энергии, такие как солнечные батареи. Портал Outdoor life составил рейтинг портативных солнечных панелей, которые можно разместить где-угодно, даже на балконе квартиры. Это удобно, поскольку не нужно никаких разрешений, в любой момент их можно убрать или даже взять с собой в путешествие.

Как тестировали панели

Обозреватель Лора Ланкастер протестировала десятки моделей от ведущих брендов, таких как Bluetti, Jackery, Anker, Goal Zero, EcoFlow и BioLite. Для рейтинга он отобрал 14 устройств мощностью от 100 Вт до 400 Вт, оценив их по трем основным критериям: мощность, простоту использования и портативность. Дополнительно учитывались другие факторы, такие как цена, гарантия, а также степень защиты от пыли и воды.

Выработка энергии проверялась дважды: в ясный и в пасмурный день. Эксперт использовал зарядные станции для измерения солнечной энергии, вырабатываемой каждой моделью, а старую Anker SOLIX 100W в качестве контрольной панели, учитывая непостоянную погоду. Солнечные часы на Anker SOLIX помогали убедиться, что панели всегда оптимально ориентированы на Солнце. Показатели выработки энергии снимались с каждой панели отдельно, а затем корректировались, учитывая результаты контрольной.

Простота использования оценивалась по тому, насколько легко или сложно было установить каждую панель. Некоторые портативные солнечные панели имели регулируемые ножки или солнечные часы, что делало их применение быстрым и простым, такие получили оценку "отлично". Другие легко опрокидывались, отказывались лежать ровно или имели сложную установку, поэтому получили "плохо".

Портативность солнечной панели часто зависит от ее габаритов. 400-ваттные модели гораздо сложнее переносить, чем 100-ваттные, их сложнее поместить в машину или разместить на полке в гараже. Даже учитывая это, на рынке можно найти множество вариантов ручек, отсеков для кабелей и защелок. Тестировщик несколько дней перемещал каждую солнечную панель вверх и вниз по нескольким лестничным пролетам в зону для испытаний, оценив, насколько мобильным может быть каждый участник рейтинга.

Еще один важный фактор при выборе панели: совместимость с конкретной зарядной станцией. Первым делом нужно проверить, соответствует ли напряжение и мощность, чтобы солнечная панель не перегрузила устройство хранения. Такую информацию можно найти на наклейке в нижней части зарядной станции. Еще нужно посмотреть, если ли подходящий разъем для подключения, поскольку производители могут использовать разные штекеры даже внутри одной модельной линейки. В некоторых случаях выручит адаптер.

Bluetti PV120: лучшая панель на 100 Вт

Портативная солнечная панель Bluetti PV120 Фото: Скриншот

Производитель заявляет, что модель способна выдержать 120 Вт, но она примерно такого же размера и стоимости, что и все остальные 100-ваттные панели. В этой категории Bluetti PV120 оказалась лучшей, поскольку выдает более 100 Вт на солнце и опережает конкурентов, работая в тени.

Панель очень портативная, имеет удобную ручку и складывается в форме гармошки с надежным креплением. В комплекте идет удобный чехол для хранения кабеля, чтобы он не потерялся. Все это легко взять, упаковать и перенести.

Меньшие по размеру складные солнечные панели проще устанавливать, чем более крупные модели 200 Вт и 400 Вт, но даже среди них Bluetti PV120 выделяется простотой использования. У нее есть необходимое количество ножек-подставок в нужных местах, и угол наклона можна удобно отрегулировать угол с помощью кнопок-защелок на задней стороне. Из минусов: нет солнечных часов.

Оценки Bluetti PV120

Мощность на солнце: 110 Вт (92% от заявленного потенциала 120 Вт)

Мощность в облачную погоду: 25 Вт (21% от заявленного потенциала в 120 Вт)

Портативность: Отлично

Простота использования: Отлично

Основные характеристики Bluetti PV120

Вес: 5,8 кг

Размер в упаковке: 53 x 48 см

Выходные порты: DC

Номинальное напряжение: 20 В

Рейтинг защиты: IP 65

Самая низкая рабочая температура: -10 С

Стоимость в Украине: 9000 грн

Jackery SolarSaga 200W: лучшая панель на 200 Вт

Солнечная панель Jackery SolarSaga 200W Фото: Скриншот

Трудно найти что-то лучше в этой категории, хотя цена кусается. Jackery SolarSaga 200W продемонстрировала высокую производительность в любых погодных условиях и даже в сумерках. Панель довольно легко установить и транспортировать благодаря удобной конструкции и резинке, удерживающей ножки на месте. Довольно странно, что при такой стоимости нет солнечных часов.

Оценки Jackery SolarSaga 200W

Мощность на солнце: 184 Вт (92% от заявленного потенциала 200 Вт)

Мощность в облачную погоду: 49 Вт (25% от заявленного потенциала 200 Вт)

Портативность: Отличная

Простота использования: Отлично

Основные характеристики

Вес: 6,3 кг

Размер в упаковке: 60 x 53 см

Выходные порты: DC

Номинальное напряжение: 20 В

Рейтинг защиты: IP 68

Самая низкая рабочая температура: -15 С

Стоимость в Украине: 20 000 грн

Jackery SolarSaga 200W

Blueetti PV200: лучшее соотношение цены и качества

Солнечная панель Blueetti PV200 Фото: Скриншот

Во время тестов модель оказалась очень близко к потенциалу генерации электроэнергии Jackery SolarSaga 200W — как под палящим солнцем, так и под облаками, при этом стоит она примерно на треть меньше. При установке можно хорошо отрегулировать положение панели благодаря кнопкам-защелки на ножках подставки, позволяющие менять угол наклона. Дизайн переносного кейса также на высшем уровне, с удобной ручкой и карманом на молнии для кабеля. Защелки, которые удерживают панели на месте в сложенном состоянии весьма прочные.

"После года использования и злоупотребления версией этой панели на 120 Вт я пока не столкнулся с какими-либо проблемами с долговечностью этой серии", — заметила обозреватель.

Оценки Blueetti PV200

Мощность на солнце: 178 Вт (89% от заявленного потенциала 200 Вт)

Мощность в облачную погоду: 44 (22% от заявленного потенциала 200 Вт)

Портативность: Отличная

Простота использования: Отлично

Основные характеристики

Вес: 8,6 кг

Размер в упаковке: 63,5 x 58 см

Выходные порты: MC4

Номинальное напряжение: 21 В

Рейтинг защиты: IP 65

Самая низкая рабочая температура: -10 С

Стоимость в Украине: 14 000 грн

Blueetti PV200

Zendure 400W: лучшая панель на 400 Вт

Мощная солнечная панель Zendure 400 W Фото: Outdoor Life

Панель имеет исключительно высокую производительность, в идеальных погодных условиях может вырабатывать даже более 400 Вт мощности за раз. При этом она весьма легкая, удобная для транспортировки и не такая сложная в установке, несмотря на размер.

В то же время, для нее сложно подобрать зарядную станцию, как из-за высокой мощности, так и из-за нестандартного кабеля. Zendure 400W совместима только со станцией от того же производителя — Zendure SuperBase, которая отнюдь не может похвастаться портативностью, поэтому для других понадобится адаптер, из-за этого выходная мощность может снизиться.

Оценки Zendure 400W

Мощность на солнце: 359 Вт (90% от заявленного потенциала 400 Вт)

Мощность в облачную погоду: не удалось проверить

Портативность: Хорошо

Простота использования: Отлично

Основные характеристики Zendure 400W

Вес: 13,6 кг

Размер в упаковке: 99 x 56 см

Выходные порты: XT-90

Номинальное напряжение: 40 В

Рейтинг защиты: IP 54

Самая низкая рабочая температура: -10 С

Стоимость в Украине: 23 000 грн

Anker SOLIX 400W: лучшее соотношение цены и качества за 400 Вт

Солнечная панель Anker SOLIX 400W громоздкая, но производительная Фото: Скриншот

Панель отлично показала себя в работе под солнцем, но не так хорошо в пасмурную погоду. Она дешевле многих конкурентов и легок в обращении, хотя не имеет удобной ручки и кармана для кабеля. Anker SOLIX 400W имеет регулируемые ножки, значительно упростившие установку довольно громоздкой панели под правильным углом для оптимальной выработки электроэнергии. Это важная деталь, поскольку очень важно правильно разместить, чтобы она улавливала как можно больше солнечного света.

Оценки Anker SOLIX 400W

Мощность на солнце: 330 Вт (83% от заявленного потенциала 400 Вт)

Мощность в облачную погоду: 77 Вт (19% от заявленного потенциала 400 Вт)

Портативность: удовлетворительная

Простота использования: отлично

Основные характеристики Anker SOLIX 400W

Вес: 15,8 кг

Размер в упаковке: 99 x 91 см

Выходные порты: XT-60

Номинальное напряжение: 48 В

Рейтинг IP: IP 67

Самая низкая рабочая температура: -20 С

Стоимость в Украине: 34 000 грн