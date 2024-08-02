Настя Каменских показала подарок от Потапа: где сейчас рэпер (фото)
Недавно пара вместе посетила фестиваль в Юрмале. Сейчас, судя по всему, они в разных странах.
Украинская певица Настя Каменских показала подарок от Потапа. Видео артистка, которая находится за границей, опубликовала в Instagram.
Каменских показала подписчикам букет цветов в плетеной сумке от своего мужа. В этот момент она готовилась к съемкам вместе с визажистом и парикмахером.
"Спасибо, моя любовь", — написала жена Потапа.
Где именно сейчас находится Настя Каменских, точно неизвестно. Тем временем Потап показал селфи с Кипра, где посетил баскетбольную площадку.
"Кипр готовится к Евробаскету 3х3!" — написал рэпер.
Недавно супруги вместе посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, Латвия.
Певица и рэпер поженились в мае 2019 года. Церемония стала неожиданностью для поклонников звезд, поскольку они до последнего держали свои отношения в секрете.
В последние месяцы в сети ходят слухи о разводе пары. Блогер Артур Адамов рассказывал, что Настя Каменских и Потап уже не живут вместе и вскоре сообщат о новом семейном статусе. Впрочем, звездные супруги лишь опровергает такие домыслы.
Напомним, Настя Каменских высказалась об изменах.
Также Фокус писал о поздравлении Потапа с днем рождения от Насти Каменских.