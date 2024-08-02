Настя Каменских показала подарок от Потапа: где сейчас рэпер (фото)

Недавно пара вместе посетила фестиваль в Юрмале. Сейчас, судя по всему, они в разных странах.

Related video

Украинская певица Настя Каменских показала подарок от Потапа. Видео артистка, которая находится за границей, опубликовала в Instagram.

Каменских показала подписчикам букет цветов в плетеной сумке от своего мужа. В этот момент она готовилась к съемкам вместе с визажистом и парикмахером.

"Спасибо, моя любовь", — написала жена Потапа.

Настя Каменских Фото: скріншот

Где именно сейчас находится Настя Каменских, точно неизвестно. Тем временем Потап показал селфи с Кипра, где посетил баскетбольную площадку.

"Кипр готовится к Евробаскету 3х3!" — написал рэпер.

Потап на Кипре

Недавно супруги вместе посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, Латвия.

Певица и рэпер поженились в мае 2019 года. Церемония стала неожиданностью для поклонников звезд, поскольку они до последнего держали свои отношения в секрете.

В последние месяцы в сети ходят слухи о разводе пары. Блогер Артур Адамов рассказывал, что Настя Каменских и Потап уже не живут вместе и вскоре сообщат о новом семейном статусе. Впрочем, звездные супруги лишь опровергает такие домыслы.

Напомним, Настя Каменских высказалась об изменах.

Также Фокус писал о поздравлении Потапа с днем рождения от Насти Каменских.