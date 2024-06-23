"Может болеть": Настя Каменских призналась, изменяли ли ей

Артистка активно рекламирует свою новую песню "Грехи". Композицию Каменских записала с музыкантом Ostrovskiy.

Украинская певица Настя Каменских ответила, изменяли ли ей когда-то. Об этом артистка рассказала в эфире "Нашего радио".

Жена Потапа сейчас активно рекламирует свою новую песню "Грехи", которую она записала вместе с артистом Ostrovskiy. Музыкант признался, что имел немало грехов, а Каменских отметила, что не переживала такого опыта.

"К счастью, у меня не было такого опыта, если честно. К счастью. Но я об этом на самом деле не думала. Тут такая штука — как ты относишься в принципе ко всему, не только к изменам. Основа всего — твои реакции на все, что происходит с тобой. Если ты захочешь отнестись ко всему легче, то тебе будет намного легче. Конечно, наше сердце может болеть, когда такое происходит", — рассказала Настя Каменских.

Настя Каменских и Ostrovskiy

Как известно, с 2019 года артистка замужем за Потапом (Алексей Потапенко). Церемония состоялась в мае и стала сюрпризом для поклонников знаменитостей, ведь они до конца держали свои романтические отношения в секрете.

За этот период, а особенно во время полномасштабной войны, пара провоцировала ряд слухов о разводе.

"Недавно я услышал в частном разговоре, что Потам и Настя Каменских расстались. Он сейчас живет за границей, а Настя тусуется в Украине", — отмечал блогер Артур Адамов.

Настя Каменских и Потап

Напомним, блогер Богдан Беспалов рассказал об изменах Потапа.

Также Фокус писал о реакции Насти Каменских на слухи о разводе с Потапом.