"Може боліти": Настя Каменських зізналася, чи її зраджували

Артистка активно рекламує свою нову пісню "Гріхи". Композицію Каменських записала з музикантом Ostrovskiy.

Українська співачка Настя Каменських відповіла, чи зраджували її колись. Про це артистка розповіла в ефірі "Нашого радіо".

Дружина Потапа наразі актино рекламує свою нову пісню "Гріхи", яку вона записала разом з артистом Ostrovskiy. Музикант зізнався, що мав чимало гріхів, а Каменських зазначила, що не переживала такого досвіду.

"На щастя, у мене не було такого досвіду, якщо чесно. На щастя. Але я про це насправді не думала. Тут така штука – як ти ставишся в принципі до всього, не тільки до зрад. Основа всього – твої реакції на все, що відбувається з тобою. Якщо ти захочеш поставитися до всього легше, то тобі буде набагато легше. Звісно, ​​наше серце може боліти, коли таке відбувається", — розповіла Настя Каменських.

Настя Каменських та Ostrovskiy

Як відомо, з 2019 року артистка одружена з Потапом (Олексій Потапенко). Церемонія відбулася в травні і стала сюрпризом для прихильників знаменитостей, адже вони до кінця тримали свої романтичні стосунки в секреті.

За цей період, а особливо під час повномашстабної війни, пари провокувала низку чуток про розлучення.

"Нещодавно я почув у приватній розмові, що Потам і Настя Каменських розлучилися. Він зараз живе за кордоном, а Настя тусується в Україні", — зазначав блогер Артур Адамов.

Настя Каменських та Потап

Нагадаємо, блогер Богдан Беспалов розповів про зради Потапа.

Також Фокус писав про реакцію Насті Каменських на чутки щодо розлучення з Потапом.