"Обіцяю": Настя Каменських зворушливо звернулася до Потапа (фото)

Представники українського шоу-бізнесу одружилися у травні 2019 року. Сьогодні вони відзначають 5-ту річницю весілля.

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Українська співачка Настя Каменських зворушливо привітала Потапа з річницею весілля. Знімком з коханим зірка сцени поділилася в Instagram.

Артистка показала чорно-біле фото, на якому ніжно обіймає репера, який сидить у діловому костюмі з метеликом та дивиться прямо в камеру. Тим часом Настя Каменських позує в білій сукні.

Романтичний кадр співачка супроводила словами зі свого треку "Обіцяю".

"Я обіцяю бути тобі морем, небом бути зоряним", — написала Каменських у день 5-ї річниці одруження з Потапом.

Настя Каменських та Потап

Тим часом Потап поки не привітав публічно свою дружину. Судячи із соцмереж артиста, наразі він перебуває в Болгарії.

"Якби я підписав, що я в Міннесоті, ви б повірили, так реалістично виглядає кіномісто. Воно побудоване в передмісті столиці Болгарії Софії. Чудові режисери та оператори, продюсери та гримери з різних країн разом із українськими професіоналами створюють унікальний продукт для ринків Америки та Латинської Америки", — написав Потап, показавши своє фото із Софії.

Потап у Болгарії

Подружжя одружилося у травні 2019 року, що стало сюрпризом для фанатів знаменитостей, які до останнього приховували свій роман. До цього репер був у шлюбі з Іриною Горовою, яка народила йому сина Андрія.

Звідки взялися чутки про розлучення Потапа та Насті Каменських

Низка українських блогерів говорили про розрив співачки та репера. Зокрема, Артур Адамов.

"Нещодавно я почув у приватній розмові, що Потам і Настя Каменських розлучилися. Він зараз живе за кордоном, а Настя тусується в Україні", — зазначав Адамов.

Втім, знаменитості лише висміюють домисли в мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських презентувала нову пісню.

Також Фокус писав про реакцію Насті Каменських на чутки щодо розлучення з Потапом.