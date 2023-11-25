Потап і Настя Каменських розлучилися, — блогер (відео)

За словами Артура Адамова, репер залишається за кордоном, поки Каменських перебуває в Україні.

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42-річний український репер Потап та співачка Настя Каменських, 36, розлучилися та незабаром повідомлять фанатам про своє рішення. Про це розповів блогер та радіоведучий Артур Адамов у програмі на Люкс ФМ.

"Нещодавно я почув у приватній розмові, що Потам і Настя Каменських розлучилися. Він зараз живе за кордоном, а Настя тусується в Україні. З собачкою у лісі гуляє — я бачив в Instagram. Я не можу зрозуміти, чому це вона в Україні. Вони ж разом їхали. Вона дуже швидко повернулася", — зазначив Адамов.

За його словами, поки співачка не готова повідомити про своє рішення, проте через певний час зіркова пара офіційно оголосить про розлучення.

Артур Адамов стверджує, що Потап та Настя Каменських розлучилися

Нещодавно Потап випустив новий трек зі співачкою Katarina "Рай де", проте дружина не поділилася новинами у своїх соцмережах.

Тим часом сама Каменських представила новий іспаномовний трек, а Потап своєю чергою виклав уривок ролика з піснею "Ти і я".

Зазначимо, що ні Настя Каменських, ні Потап наразі не прокоментували нових чуток у мережі.

Настя Каменських

Подружжя одружилося у травні 2019 року, що стало сюрпризом для фанатів знаменитостей, які до останнього приховували свій роман. До цього репер був у шлюбі з Іриною Горовою, яка народила йому сина Андрія.

Потап та Настя Каменських

Нагадаємо, на початку жовтня 2023 Потап показував романтичну прогулянку з Настею Каменських по Подолу у столиці.

Також Фокус писав про місцеперебування Потапа, за словами ведучого Слави Дьоміна.