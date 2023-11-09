Слава Дьомін розкрив, де наразі перебуває Потап (фото)

Ведучий покликав артиста на інтервʼю, аби дати відповіді на всі запитання.

Related video

Український ведучий Слава Дьомін розсекретив, де наразі перебуває Потап. Скріншотом листування з репером він поділився у своєму Instagram.

Дьомін запросив артиста на інтервʼю, проте отримав тимчасову відмову, оскільки наразі Потап перебуває за кордоном. За словами репера, як тільки він повернеться до України, зможе прийти на розмову з ведучим.

"Я не проти. За кордоном зараз. Повернуся і будемо робити", — написав чоловік Насті Каменських.

Важливо

На фоні скандалу з росіянами: Потап представив нову пісню (відео)

Слава Дьомін тим часом вважає, що якщо інтерв'ю з репером усе ж відбудеться, то українці отримають відповіді на всі питання, що їх цікавлять останнім часом.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Фото: Скриншот

Зокрема нещодавно розгорівся скандал навколо того, що Потап провів час у компанії росіян в одному з ресторанів Дубая. Репер не коментує інцидент, натомість розповідає про свої благодійні зустрічі на допомогу Україні та презентував уривок нового треку.

Судячи з усього, він досі перебуває в ОАЕ.

Потап

Нагадаємо, Потап провів час у компанії росіян на вечірці в ОАЕ.

Також Фокус писав про коментар Анастасії Приходько щодо вечірки Потапа з росіянами.